Slack-Herausforderer „Facebook at Work“ soll in Kürze an den Start gehen

Das Enterprise-Tool von Facebook soll noch im Oktober offiziell veröffentlich werden. Die Kommunikationsplattform bietet unter anderem Integrationen zu externen Diensten an.

Unternehmen zahlen für jeden User bei „Facebook at Work“

Knapp zwei Jahre nach der ersten Ankündigung ist „Facebook at Work“ offenbar bereit für den offiziellen Launch. Mehrere Medien berichten, dass die Slack-Alternative von Facebook im Oktober an den Start geht. Eigentlich sollte es vor einem Jahr schon soweit sein.

Damals hieß es, dass Facebook seinen Enterprise-Dienst als Freemium-Modell anbieten will. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede, stattdessen basiert das Preismodell auf der Anzahl der monatlich aktiven User eines Unternehmens. Mit dem Abo-Modell erwartet sich „Facebook at Work“-Chef Julien Codorniou im Interview mit The Information, dass die Mitarbeiter stärker an den Dienst gebunden sind. Der konkrete Preis pro User wird noch nicht kommuniziert. Die 400 Beta-Tester dürfen einige Monate weiter kostenlos mit „Facebook at Work“ arbeiten.

Facebook als Kommunikationstool am Arbeitsplatz: Ab Oktober soll „Facebook at Work“ offiziell erhältlich sein. (Foto: JaysonPhotography/Shutterstock)

Integration von Asana und anderen Services

Ähnlich wie Slack hat Facebook auch Integrationen zu externen Tools für seine Kommunikationsplattform geplant. Als Launch-Partner wird unter anderem die Projektmanagement-Software Asana genannt. Außerdem verfügt die professionelle Facebook-Version über einen „Work Feed“, einen Messenger und Gruppen sowie Video-Telefonie und Live-Video.

Der erste Großkunde von „Facebook at Work“ ist seit einem Jahr die Royal Bank of Scotland, bis Ende 2016 sollen dort 100.000 Mitarbeiter die Software für die interne Kommunikation nutzen.

