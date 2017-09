Facebook bekommt Snooze-Taste für nervige Freunde und Gruppen

Derzeit testet Facebook eine Funktion, mit der sich Nutzer ein bisschen Ruhe von einzelnen Freunden, Gruppen oder Seiten verschaffen können, indem deren Beiträge vorübergehend ausgeblendet werden. Wahlweise dauert diese Stummschaltung 24 Stunden, sieben oder gleich 30 Tage. Der Vorteil: Ihr werdet den gewählten Zeitraum über von Beiträgen der entsprechenden Person, Gruppe oder Seite verschont, ohne sie dauerhaft aus eurem Newsfeed verbannen zu müssen.

Die Funktion wurde von dem US-Blog Techcrunch und verschiedenen Twitter-Nutzern entdeckt. Mittlerweile hat Facebook auch bestätigt, dass ein entsprechender Test stattfindet, um Nutzern „mehr Kontrolle über ihren Newsfeed“ zu geben. Wie viele Nutzer letztlich an dem Test teilnehmen dürfen, bleibt indes unklar.

Notice the new #SNOOZE option on #FB today? Sometimes, you just gotta put some people to sleep. 😂😂 #facebook #socialmedia #DREmedia pic.twitter.com/2tWxVWVQeI