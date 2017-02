Nutzer berichten über Facebook-Ausfälle

Facebook ist aktuell für manche nicht erreichbar. Anscheinend sind besonders europäische Nutzer betroffen, aber auch aus den USA kommen Berichte, die den Ausfall bestätigen. Vor allem auf Twitter häufen sich die Berichte über den Ausfall. Ein Tweet von Matt Navarra zeigt die betroffenen Regionen.

Auch Outage Report veröffentlichte einen entsprechenden Tweet. Demnach war vor allem heute Nacht die Ausfallquote sehr hoch.

Facebook is down since https://t.co/DZGGWz5dSw https://04:09 AM EST/facebook RT if it's down for you as well #facebookdown pic.twitter.com/mY7b0YA3PT

Auf Down-Detector lässt sich gut erkennen, wann und wo die meisten Ausfälle waren. Facebook ist seit 04:00 Uhr immer wieder nicht verfügbar, um 10:00 Uhr waren es bis zu 1155 betroffene Nutzer. Zusätzlich berichten Facebook-Nutzer auf Down-Detector über einen nicht funktionierenden Newsfeed.

No news feed here in CA. Only a box that says, see stories from your friends and family, and at the bottom it says add friends. I have tried everything to fix it. What's going on?