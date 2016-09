Von Facebook bis Dropbox: So sahen bekannte Webseiten aus, bevor sie in die Hände ihrer heutigen Besitzer fielen

Was haben Facebook.com, Dropbox.com und Uber.com gemeinsam? All diese Domains hat es schon gegeben, bevor sie durch die gleichnamigen Firmen bekannt wurden.

Ein Blick in die Vergangenheit: Facebook.com gehörte nicht immer Facebook Heutzutage sind Facebook.com, Dropbox.com, iCloud.com, Outlook.com oder Bing.com synonym mit den gleichnamigen Diensten. Interessanterweise sind aber all diese Domains schon im Einsatz gewesen, bevor es besagte Dienste überhaupt gegeben hat. Auf Facebook.com hat früher beispielsweise der Anbieter Aboutface Intranet-Datenbankanwendungen angeboten. Dropbox.com wiederum ist die Heimat eines Mail-Servers gewesen. Es ist durchaus unterhaltsam, sich mit den Geschichten der heute so bekannten Domains zu beschäftigen. Vor allem, weil sie alle ein Nischendasein geführt haben, bis sie durch ihre jetzigen Betreiber zu weltweiter Bekanntheit gekommen sind. Entscheidend ist demnach weniger der Name, sondern vielmehr, was die Anbieter mit dem Namen anstellen. Dropbox.com, Facebook.com, Uber.com & Co.: So sahen die Websites früher aus Der australische Ghostwriting-Service Essay Roo hat neben Bing.com, Dropbox.com, Facebook.com und Uber.com noch weitere bekannte Domains aufgespürt, auf denen sich früher völlig andere Inhalte befunden haben. Anschließend hat der Anbieter Screenshots dieser längst eingestellten Websites gesammelt und in Form einer Infografik aufbereitet. Wer sich also anschauen möchte, wie diese Seiten ausgesehen haben, bevor es einen guten Grund gegeben hat, sie zu kennen, der sollte einen Blick auf die Grafik werfen. Ein Klick auf den unten stehenden Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik. Von Facebook.com bis Uber.com: So haben einige sehr bekannte Domains früher ausgesehen. (Grafik: Essay Roo) via blog.wiwo.de