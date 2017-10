Content abseits des Newsfeeds: Facebook rollt Entdecker-Feed global aus

Der Facebook-Entdecker-Feed ist jetzt für alle Nutzer mobil und auf dem Desktop verfügbar. Damit können User relevante Inhalte von Seiten entdecken, denen sie nicht folgen.

Nach einigen Monaten des mobilen Testens rollt Facebook die neue Feed-Funktion jetzt für alle Nutzer und alle Geräte aus. Mit diesem Feed können User Inhalte außerhalb ihres normalen Newsfeeds finden. Der alternative Newsfeed ist in der mobilen App im Hauptmenü zu finden und in der Desktop-Version von Facebook in der linken Sidebar im „Entdecken”-Menü, wo unter anderem auch Veranstaltungen und gespeicherte Inhalte abgelegt sind.

Der Entdecker-Feed ist in der linken Sidebar „versteckt”. (Screenshot: Facebook)

Der Entdecker-Feed zeigt Facebook-Nutzern Inhalte, die für sie wahrscheinlich interessant sind. Wie im normalen Newsfeed gehören dazu Posts, Videos, Artikellinks und Bilder. Die Beiträge im Entdecker-Feed werden nicht willkürlich zusammengestellt, sondern ähneln denen von Seiten, die man bereits mit „Gefällt mir” markiert hat oder anderen populären Inhalten im eigenen Freunde-Netzwerk.

Bisher konnten wir im Entdecker-Feed noch keine Werbeanzeigen entdecken. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis Facebook auch diesen Feed monetarisiert. Der Entdecker-Feed erhöht die Zeit, die Nutzer auf Facebook beziehungsweise in der Facebook-App verbringen, und bietet somit eine weitere Möglichkeit, Werbeanzeigen zu platzieren.

Mit dem Entdecker-Feed lassen sich relevante, interessante Inhalte finden. (Screenshot: Facebook)

Neue Chancen für Marketer?

Der Entdecker-Feed könnte Seitenbetreibern die Möglichkeit bieten, auch ohne gesponserte Inhalte neue User zu erreichen und so ihren Kundenkreis zu erweitern. Mit relevanten, auf die Interessen der Zielgruppe zugeschnittenen Inhalten können Seitenbetreiber auch die Fans und Follower der Mitbewerber erreichen. Die Herausforderung wird dann sein, bessere und überzeugendere Inhalte zu liefern als die Konkurrenz. Bisher ist noch nicht bekannt, nach welchen Kriterien der Entdecker-Feed zusammengestellt wird. Es zeigt sich jedoch, dass auch in diesem Feed Beiträge mit hohen Interaktionsraten und Reichweiten die Nase vorn haben. Der Schlüssel dürfte also in einer Mischung aus inhaltlicher Relevanz und Popularität liegen.

