Facebook ermöglicht Werbung im Messenger: Das müssen Advertiser jetzt wissen

Facebook gibt Advertisern neue Werkzeuge an die Hand, um auf der Plattform zu werben. Marken können User nun in ein Gespräch im Messenger verwickeln.

Facebook stellt Unternehmen eine neue Kommunikationsform mit Usern zur Verfügung. Sie können nun Anzeigen im Newsfeed schalten, die den Nutzer direkt in eine Konversation via Messenger führen. Mit diesem Schritt leitet das soziale Netzwerk die Monetarisierung seines Nachrichtendienstes ein.

Newsfeed Messenger Ads starten ein Dialogfenster zwischen User und Marke

Facebook präsentierte auf dem Web Summit in Lissabon im Rahmen des Updates auf die Version 1.3 einige Neuerungen für den Messenger. Insbesondere eine Funktion, die VP of Product David Marcus vorstellte, lässt Werbungtreibende aufhorchen. Unternehmen sind nun in der Lage, via Messenger Kontakt zu potenziellen Kunden aufzunehmen. Dazu platzieren die Advertiser eine Anzeige im Newsfeed der User, die bei einem Klick ein Dialogfenster im Messenger öffnet. Hier beginnt die Unterhaltung mit der Marke.

Damit dies nicht außer Kontrolle gerät, trifft Facebook gewisse Vorsichtsmaßnahmen. So können Unternehmen generell nur Nachrichten über den Messenger schicken, wenn sich der Nutzer in einer offenen Unterhaltung mit ihnen befindet. Der User muss dazu die Konversation einleiten (daher auch die Newsfeed Ads, die genau dies tun). Eine Blockierung der werbenden Marke ist darüber hinaus jederzeit möglich.

Die Kommunikation wird also nur auf freiwilliger Basis geschehen, betont Marcus. Jedoch hat sich Facebook eine kleine Hilfestellung überlegt.