Konkurrenz für Delivery Hero und Lieferando: Bei Facebook kann man jetzt Essen bestellen

Nach monatelangen Tests hat Facebook – vorerst in den USA – eine neue Funktion freigeschaltet: Nutzer des Social Network können jetzt via Facebook Essen bestellen.

Essen bestellen über Facebook – bald auch in Deutschland?

Seit dem vergangenen Jahr hat Facebook eigenen Angaben nach die Funktion getestet, jetzt können Nutzer des Social Network über Facebook Essen bestellen. Vorerst ist die Bestellmöglichkeit nur in den USA auf mobilen Geräten (iOS/Android) und Computern freigeschaltet. Wann auch deutsche Nutzer ihre Essen via Facebook bestellen können, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit wurden aber viele Facebook-Funktionen relativ bald auch in anderen Regionen ausgerollt.

US-Nutzer können jetzt via Facebook Essen bestellen. (Bild: Facebook)

Facebook arbeitet bei dem Service mit Lieferplattformen wie Delivery.com oder Chownow sowie mit Restaurants und großen Ketten wie Papa John‘s oder TGI Fridays, die selbst einen Lieferdienst anbieten, zusammen. Damit sollen Facebook-Nutzer künftig an einem Ort durch verschiedene Angebote navigieren und Bewertungen anderer Nutzer lesen können, ohne die Plattform zu wechseln, wie Facebook-Manager Alex Himel in einem Blogpost erklärt.

Facebook-Nutzer können sich in der Kategorie „Order Food“ jetzt etwa Restaurants in der Nähe, die eigenen Favoriten oder einer bestimmten Küche zugeordnete Restaurants anzeigen lassen. Diese können nach Lieferoption, Preis und Öffnungszeiten gefiltert werden. Anschließend kann der Bestellprozess inklusive Bezahlung direkt in der Facebook-App oder im Browser gestartet werden, die Plattform wird dabei nicht verlassen. Auch die Anmeldung bei einem bisher nicht genutzten Lieferdienst kann in der App getätigt werden.

Facebook als Konkurrenz für Lieferdienste?

Müssen sich Lieferdienste und Essensbestellplattformen wie Delivery Hero und Lieferando jetzt Sorgen machen? Vorerst eher nicht, gerade dann nicht, wenn sie mit Facebook zusammenarbeiten. Ob die Facebook-Funktion von den Nutzern so angenommen wird, wie sich das Facebook vorstellt, ist ohnehin fraglich. Zunächst werden die Facebook-Besteller einen geringen Anteil am Gesamtmarkt ausmachen. Facebook hat aber aufgrund der schieren Masse an Nutzern und der Daten über deren Vorlieben sicher Möglichkeiten, etwa durch gezielte Vorschläge und Rabattaktionen, viele neue Nutzer für den Service zu gewinnen.

