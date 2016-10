Facebook veröffentlicht eigene Events-App

Facebook hat eine seperate Mobile-App für Events vorgestellt. Die gibt es vorläufig nur für iOS, eine Android-Version ist aber bereits in Arbeit.

Eigene App für Facebook-Events

Facebook hat eine weitere Kernfunktion des sozialen Netzwerks als separate Smartphone-App ausgekoppelt. Diesmal sind es die Veranstaltungen, die eine eigene App bekommen. Mit ihr sollen Nutzer sich darüber informieren können, welche Veranstaltungen von Freunden anliegen oder was sonst so in ihrer direkten Umgebung geboten wird.

Facebook: Auch Events bekommen jetzt eine separate Mobile-App. (Grafik: Facebook)

Nutzer können anhand eines bestimmten Datums oder nach Interessen die gelisteten Events durchsuchen. Außerdem werden auch alle Updates zu Veranstaltungen, für die ein Nutzer sich bereits angemeldet hat, in der App angezeigt. Dazu gibt es eine Kalenderansicht, mit der Nutzer schnell einen Überblick über alle anstehenden Events erhalten können.

Facebook-Events: Android-Version ist geplant

Die App wurde am 7. Oktober 2016 in den USA für iOS veröffentlicht. Bis die App hier verfügbar ist, dauert es leider noch. Eine Android-Version soll ebenfalls in Planung sein. Wann genau die auf den Markt kommt, verrät Facebook allerdings nicht. Allzu lange wird es aber vermutlich nicht dauern.

Im Grunde können alle Funktionen der neuen App auch ganz regulär über Facebook ausgeführt werden. Der einzige Vorteil liegt wohl darin, dass Nutzer sich etwas schneller einen Überblick über anstehende Veranstaltungen verschaffen können. Ob das ausreicht, um sie zur Installation einer weiteren Facebook-App zu bewegen, wird sich zeigen.

Ebenfalls interessant: 9 versteckte Facebook-Funktionen, die Nutzer kennen sollten.

via newsroom.fb.com