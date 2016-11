Vorsicht Abmahnfalle: Link zum Impressum auf Facebook-Seiten gelöscht

Auf vielen Facebook-Seiten wird seit Kurzem der Impressums-Link nicht mehr angezeigt. Warum das Seitenbetreiber in Schwierigkeiten bringen kann.

Facebook: Link zum Impressum fehlt plötzlich

Rufen Nutzer Facebook-Seiten in der Desktop-Ansicht auf, zeigt das soziale Netzwerk seit Kurzem den Link zum Seitenimpressum nicht mehr an. Auf diese Änderung hat allfacebook.de aufmerksam gemacht und vermutet, dass der fehlende Link auf das letzte Update zurückzuführen ist. In der mobilen Ansicht ist das Impressum noch vorhanden.

Was zunächst nicht weiter tragisch wirkt, kann zur Abmahnfalle werden: Nach deutschem Recht muss jede Seite im Internet, sofern sie nicht privat betrieben wird, über ein Impressum verfügen. Das Gesetz unterscheidet hier nicht zwischen Website, Blog oder Social-Media-Profil. Wer gegen die Impressumspflicht verstößt, kann abgemahnt werden.

Auf Anfrage von t3n.de hat Facebook bis zum Montagabend keine Stellung genommen. Wem seine Facebook-Page in diesem Status zu unsicher ist, sollte sich um eine Übergangslösung kümmern. allfacebook.de empfiehlt, Ruhe zu bewahren. Die fehlende Link-Anzeige könnte sich als Bug herausstellen, der im nächsten Facebook-Update behoben wird.