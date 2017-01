Was Facebooks KI auf euren Fotos erkennt: Diese Erweiterung zeigt es euch

Mithilfe von maschinellem Lernen erkennt Facebook die Objekte auf all euren Fotos. Eine Erweiterung zeigt euch jetzt, was die Software auf euren Schnappschüssen sieht.

Facebook: KI erkennt den Inhalt eurer Fotos

Seit April 2016 nutzt Facebook maschinelles Lernen, um die Inhalte von Bildern zu erkennen. Die Software erkennt beispielsweise ob ein Foto drinnen oder draußen aufgenommen wurde, wie viele Personen sich darauf befinden oder welche anderen Objekte noch im Bild sind. Diese Informationen legt Facebook mithilfe des ALT-Attributs im Seitenquelltext ab. So kommt die Funktion vor allem Nutzern mit eingeschränktem Sehvermögen zugute, da sie über den Alternativtext per Sprachausgabe erfahren können, was auf den Schnappschüssen ihrer Facebook-Freunde zu sehen ist.

Das erkennt die KI von Facebook auf euren Fotos. (Screenshot: Adam Geitgey)

Facebook selbst könnte diese Informationen aber beispielsweise auch dafür verwenden, um eure Interessen noch besser identifizieren zu können und zu Werbezwecken auszuwerten. Wenn ihr euch dafür interessiert, was Facebook auf euren Bildern erkennt, müsst ihr rein theoretisch nur einen Blick auf den Quellcode der jeweiligen Seite werfen. Praktischerweise gibt es jetzt aber auch eine Chrome-Erweiterung, die euch diesen Schritt erspart.

Chrome-Erweiterung zeigt euch, was Facebooks KI auf euren Fotos erkennt

Adam Geitgey, ein amerikanischer Entwickler, der als Director of Engineering bei Groupon arbeitet, hat die Chrome-Erweiterung geschrieben. Sie blendet euch über jedem Bild auf Facebook ein, welche Dinge die KI des Unternehmens darauf erkannt hat. So bekommt ihr einen schnellen Überblick darüber, was Facebook schon jetzt vollautomatisch auf euren Fotos erkennen kann.

Wir zeigen euch, wie ihr die Chrome-Erweiterung installieren könnt. (Screenshot: Chrome)

Um Geitgeys Erweiterung installieren zu können, müsst ihr sie zunächst von Github als ZIP-Datei herunterladen und entpacken. Danach geht ihr im Chrome-Browser-Menü auf Weitere Tools > Erweiterungen. Hier macht ihr in der oberen rechten Ecke ein Häkchen bei Entwicklermodus. Anschließend klickt ihr auf Entpackte Erweiterung laden ... und wählt das Verzeichnis aus, in dem ihr die ZIP-Datei entpackt habt.

