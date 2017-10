Facebook testet Lebenslauffunktion: Wird das Netzwerk zum Linkedin-Konkurrenten?

Derzeit testet Facebook mit einem kleinen Kreis von Nutzern eine neue Funktion, welche die Anzeige des eigenen Lebenslaufs ermöglicht. Wie bei Linkedin können Nutzer darin Angaben zu ihrem beruflichen Werdegang, ihrer Ausbildung und weiteren relevanten Informationen machen. Außerdem kann ein Foto dazu abgespeichert werden.

