Flut an Echtzeit-Abstimmungen über Facebook Live: Eine neue Chance für Marketer

Über den Newsfeed bei Facebook ist in den vergangenen Wochen eine Flut von Live-Videos hereingebrochen. Vor allen Dingen Betreiber von Viralseiten versuchen offenbar, mit Facebook Live schnell Reichweite aufzubauen.

Der neueste Trend: Abstimmungen in Echtzeit per Klick auf „Facebook Reactions“. Wir erklären, woher der plötzliche Hype kommt, wie das Ganze funktioniert – und probieren es selbst aus. „Was ist dein Lieblingshaustier – Hund oder Katze?“, „Bier oder Wein, was trinkst Du lieber?“, „Was ist die beste Fernsehserie aller Zeiten?“, aber auch „Brauchen wir eine neue Bundeskanzlerin?“ oder „Härtere Strafen für Kinderschänder?“

Das ist nur eine Auswahl von Fragen, über die die Betreiber von Facebook-Seiten in der vergangenen Woche ihre Leser haben abstimmen lassen. Sie mussten dafür nur eine der „Facebook Reactions“ anklicken.

Abrufe im Millionen-Bereich

Häufig sind es Viralseiten – nicht selten ohne Impressum –, die das Prinzip einsetzen. Doch auch etablierte Publisher wie Chip oder Kino.de haben zuletzt Abstimmungen über Facebook Live durchgeführt. Bei reichweitenstarken Seiten wie Buzzfeed oder Unilad liegt die Zahl der Zuschauer, die solche Videos gleichzeitig schauen, teilweise im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Häufig generieren die Streams dann laut den von Facebook ausgewiesenen Zahlen Abrufe im Millionen-Bereich. Nach dem Stream löschen die Betreiber die Videos in der Regel wieder.

Screenshot: Facebook

Unter den frühesten Anwendern der Facebook-Live-Abstimmungen war erneut die ominöse Facebook-Seite „Viral USA“. Stunden vor Schließung der Wahllokale fragte die Seite bei Facebook bereits „Who will win the US Election 2016?“ – mit entsprechenden Reaktionszahlen. Die Viral-USA-Betreiber gehören zu den ersten, die auf Facebook beeindruckende und häufig von anderen Urhebern geklaute Videos im Stream abgespielt haben. Dadurch erweckten sie den Eindruck einer Live-Übertragung, erreichten beachtliche Reichweiten und wurden zum Paradebeispiel dafür, das Format „Facebook Live“ zu den eigenen Gunsten auszunutzen. So hatte Viral USA beispielsweise bereits im Oktober durch ein angebliches Live-Streaming von der Raumstation ISS enorme Reichweite generiert – und rief damit diverse Nachahmer auf den Plan. Viral USA verzeichnet mittlerweile knapp 960.000 Fans.

Facebook spielt Komplize

Ein Großteil dieser Reichweite dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Seitenbetreiber es beherrschen, das Medium Facebook Live vor den eigenen Karren zu spannen. Facebook will das Thema Live-Video stark pushen und investiert offenbar massiv in das eigene Streaming-Produkt. So bezahlt das soziale Netzwerk Medienunternehmen dafür, dass sie Facebook-Live-Inhalte erstellen. Im Oktober startete Facebook in den USA eine klassische Werbekampagne mit TV-Spots und Außenwerbung, um auch mehr Otto-Normal-User davon zu überzeugen, selbst mit Facebook Live zu streamen.

Im Vergleich zu anderen Beitragsarten dürften Publisher mit Facebook Live deutlich bessere Chancen haben, im algorithmisch gefilterten Facebook-Newsfeed der Nutzer aufzutauchen. Teilweise verschickt Facebook sogar Benachrichtigungen oder Push Messages an Nutzer, wenn bestimmte Seiten aus den eigenen Gefällt-mir-Angaben einen Live-Stream starten. Das alles steigert die potenzielle Reichweite des Formats und erhöht den Reiz für die Publisher, das System mit cleveren Tricks herauszufordern und für die eigenen Zwecke zu nutzen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf OnlineMarketingRockstars Daily