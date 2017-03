Facebook-Newsfeed: Dieses Tool misst das Verhältnis von Anzeigen zu organischen Inhalten

Ein neues Tool verrät euch, wie viele Anzeigen Facebook zwischen den organischen Inhalten in eurem Newsfeed platziert.

Facebook-Newsfeed: Wie ist das Verhältnis von Anzeigen zu organischen Inhalten?

Mit speziellen Apps für Fernseher und Virtual-Reality-Brillen macht sich Facebook bereit dafür, nach dem Desktop und unseren Smartphones weitere Geräteklassen zu übernehmen. Das ist auch notwendig, um weiterhin auf Wachstumskurs zu bleiben. Schon dieses Jahr, so Schätzungen von Facebook-CFO David Wehner aus dem Jahr 2016, könnte das soziale Netzwerk die maximale Anzahl an Anzeigen erreicht haben, die wir als Nutzer in unserem Newsfeed hinnehmen werden. Doch wie viele Anzeigen sind das und wie viele werden uns jetzt schon angezeigt?

Facebook-Newsfeed: Das Chrome-Tool sagt euch, wie das Verhältnis zwischen Anzeigen und organischem Content ist. (Screenshot: t3n)

Um zumindest die zweite Frage zu beantworten, hat der Journalist und Social-Media-Experte Tim Peterson jetzt eine Chrome-Erweiterung veröffentlicht. Einmal installiert misst sie die Anzahl der Anzeigen in eurem Newsfeed und vergleicht sie mit der Anzahl von organischen Inhalten. Anschließend zeigt euch die Erweiterung an, auf wie viele organische Posts eine Anzeige kommt. In einem kleinen Test kamen wir auf eine Anzeige für alle fünf organischen Beiträge.

Facebook-Newsfeed: Macher will eure Werte haben

Über die Chrome-Erweiterung könnt ihr den ermittelten Wert direkt an Peterson schicken. Seinen Angaben zufolge soll dabei tatsächlich nur das Verhältnis von Anzeigen zu organischem Content übermittelt werden. Die Daten möchte Peterson auswerten, um sie dann in einem Artikel auf Marketing Land vorzustellen. Allerdings könnt ihr die Chrome-Erweiterung ohne Einschränkungen verwenden, auch wenn ihr seiner Bitte nicht nachkommt.

