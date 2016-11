Wie Facebook und Twitter Donald Trumps Wahlerfolg begünstigt haben

In der neuesten Episode des Filterblase-Podcasts sprechen Print-Chefredakteur Luca Caracciolo und Online-Chefredakteur Stephan Dörner über die Rolle der sozialen Medien beim Wahlsieg von Donald Trump.

Vergangenen Mittwoch ist das eingetreten, was die liberale Welt nicht für möglich gehalten hat: Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl gewonnen und wird im Januar zum nächsten US-Präsidenten ernannt. Welche Rolle hat Trumps Auftreten im Netz dabei gespielt? Welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf den unerwarteten Wahlausgang? Und weiter gedacht: Wie stark trug eine postfaktische Meinungsbildung auf Facebook und anderen sozialen Plattformen zum Wahlausgang bei?

