Facebook verrechnet sich: Zeit, die Nutzer auf Instant Articles verbringen um 8% zu hoch

Die Verweildauer auf Instant Articles ist um acht Prozent zu hoch bemessen. Außerdem hat Facebook Fehler bei Page-Insights, Videolaufzeit und Analytics for Apps entdeckt.

Facebook deckt vier Metrics-Bugs auf

Am Mittwoch gab Facebook in einem Blogpost zu, dass sie einige Zahlen falsch bemessen haben. Das Unternehmen hält fest, dass Werbetreibenden dadurch aber keine falschen Beträge verrechnet wurden. Mit sogenannten Metrics FYI Blogposts will Facebook in Zukunft besser auf solche Probleme hinweisen.

Den Anfang der Serie macht der Blogpost zu den vier gefundenen Bugs. So wurde etwa bei den Page-Insights der Wert, welcher die Reichweite der letzten sieben oder 28 Tage angibt, falsch berechnet. Während andere Werte am Dashboard, das Seitenbetreiber nutzen, davon nicht betroffen waren, wurde der eine Wert in diesem Fall zu niedrig angegeben. Facebook geht davon aus, dass er um 33 oder 55 Prozent zu niedrig angesetzt ist.

Dieses Problem soll, so Facebook, erst in den nächsten Wochen behoben werden können.

Der rot markierte Wert wurde von Facebook falsch angegeben. (Screenshot: Facebook)

Facebook hat Zahlen zu Instant Articles seit August 2015 zu hoch angegeben

Instant Articles sind ebenso betroffen. Facebook fand heraus, dass die Zeit, die Nutzer auf Instant Articles verbringen um sieben bis acht Prozent zu hoch angegeben ist. Dies trat seit August letzten Jahres auf. Das Problem soll jetzt bereits behoben sein.

Auch bei der Videolaufzeit kam es zu einem Problem. Weil Video- und Audiolänge nicht übereinstimmen, kommt es oft zu nicht fertig angesehenen Videos. Ein Nutzer, der das Video beendet, obwohl der Ton noch weiterspielen würde, wird nicht als jemand gezählt, der das Video zu 100 Prozent gesehen hat. Das beeinflusste die dazugehörige Zahl, die angibt wie viele User ein Video zu 100 Prozent ansehen. Facebook erwartet jetzt einen 35 Prozent Anstieg von diesem Wert.

Bei Analytics for Apps wurde außerdem die Zahl, die auf Referrals hinweist, falsch berechnet. Facebook bezog zu viele Klicks mit ein und schätzt, dass die Angabe dazu um sechs Prozent zu hoch angesetzt ist.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hält Facebook auch fest, dass sie Updates durchführen, um Metrics und Reporting für Werbetreibende in Zukunft einfacher verständlich zu machen.

In diesem Kontext auch interessant: Peinlicher Fehler: Facebook hat Sehdauer von Videos massiv überschätzt