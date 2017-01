Fake-News: Recherchebüro Correctiv soll Falschmeldungen bei Facebook entlarven

Facebook hat angekündigt, wie das Social Network in Deutschland dem Problem der Fake-News zu Leibe rücken will. So soll etwa das Recherchebüro Correctiv Falschmeldungen kennzeichnen.

Facebook verschärft Kampf gegen Fake-News

Facebook ist in den vergangenen Monaten zunehmend in die Defensive geraten, was das Problem der Falschmeldungen angeht, die auf der Plattform kursieren. In Deutschland hatten führende Politiker schnelle Lösungen gefordert und Konsequenzen angedroht. Mitte Dezember 2016 hatte Facebook Tests für Maßnahmen angekündigt, mit denen der Newsfeed der Nutzer von Hoaxes und Fake-News befreit werden soll. Jetzt hat das Social Network bekanntgegeben, dass entsprechende Updates in den kommenden Wochen in Deutschland eingeführt werden sollen – wohl nicht zuletzt aufgrund des Drucks, den Mark Zuckerbergs Unternehmen aus der Politik verspürt.

So stellt sich Facebook das Melden und die anschließende Kennzeichnung von Fake-News vor. (Bild: Facebook)

Facebook will dabei zum einen das Melden von Fake-News erleichtern. Je mehr Nutzer Fake-News melden, desto besser soll Facebook künftig solche Falschmeldungen erkennen und entfernen können. Darüber hinaus will Facebook Spammer bekämpfen, die sich als Nachrichtenagenturen ausgeben, um ihre Falschmeldungen zu verbreiten. Diesen Spammern soll das Fälschen von Webseiten unmöglich gemacht werden. Außerdem verspricht Facebook in einer entsprechenden Mitteilung, die vorhandenen Richtlinien der Plattform proaktiver durchzusetzen.

Der wahrscheinlich nachhaltigste Teil der Bemühungen Facebooks beim Kampf gegen Fake-News ist aber der Einsatz von externen Faktenprüfern. In Deutschland hat Facebook das Recherchebüro Correctiv damit beauftragt, Falschmeldungen zu entlarven und richtigzustellen. In Zukunft sollen weitere Organisationen aus der Medienbranche als Partner gewonnen werden. „Wir werden Berichte von Facebook-Nutzern verwenden und nach weiteren Merkmalen Ausschau halten, die typisch für Falschmeldungen sind, um basierend darauf Beiträge an die Organisationen weiterzuleiten“, teilte Facebook mit.

Facebook erschwert Verbreitung von Fake-News

Die als Fake-News identifizierten Beiträge werden anschließend mit einem Warnhinweis versehen: „Von Dritten als unglaubwürdig eingestuft“ oder „Von Faktenprüfern außerhalb von Facebook angezweifelt“. In dem Hinweis findet sich auch der Link zu einer Begründung der Entscheidung, warum der Beitrag als Falschmeldung eingestuft wurde. Die mögliche Falschmeldung kann dann zwar weiter geteilt werden, erscheint allerdings weiter unten im Newsfeed der Facebook-Nutzer. Auch kann der mit dem Warnhinweis versehene Beitrag nicht mehr zur Werbeanzeige gemacht werden, um so die Reichweite zu erhöhen. Inwieweit die Maßnahmen greifen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen müssen.

