Mark Zuckerberg erklärt auf Facebook, was er gegen Fake-News unternehmen will

Mark Zuckerberg hat sich umfangreich zur Fake-News-Debatte geäußert. Man arbeite verstärkt an Lösungen, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Facebook will Lösungen zum Fake-News-Problem erarbeiten

Mark Zuckerberg hat sich am Samstag öffentlich zu der Diskussion rund um Falschmeldungen geäußert. Er nehme die Thematik sehr ernst, schreibt der Facebook-CEO auf seinem persönlichen Profil. Herausfordernd sei es vor allem, die Nutzer nicht davon abzuhalten ihre Meinungen kundzutun oder korrekte Nachrichten zu teilen. Man möchte selbst nicht Schiedsrichter spielen, sondern vor allem auf die Community setzen und dritte professionelle Kontrolleure ins Boot holen, schreibt Zuckerberg.

„Falschmeldungen haben sich vor allem im US-Wahlkampf als großes Problem auf Facebook erwiesen.“

Facebook selbst arbeite zwar auch an einer verbesserten Erkennungssoftware, die Falschmeldungen identifiziert. Jedoch werde man vor allem einfachere Möglichkeiten für die Nutzer veröffentlichen, entsprechende Fake-News zu melden. Inhalte auf Facebook, die als Falschmeldungen gemeldet wurden, sollen anschließend gekennzeichnet werden. Auch beim Teilen unseriöser Quellen sollen künftig Warnhinweise aufklappen. Zudem wird das „Related Articles“-Feature überarbeitet.

Besonders wichtig sei es auch, dass Facebook mit möglichst vielen Faktencheck-Organisationen zusammenarbeite. Das Unternehmen ist bereits mit etlichen Einrichtungen in Kontakt. Die Zusammenarbeit werde in den nächsten Monaten verstärkt, heißt es in dem Post. Anfang der Woche gab Facebook zudem bekannt, dass Fake-News-Anbieter künftig auch aus dem Werbenetzwerk ausgeschlossen werden. Man möchte nicht, dass mit gezielter Desinformation ein Geschäftsmodell aufgebaut werde.

Top-20-Meldungen zum US-Wahlkampf – nach Facebook-Engagement. (Grafik: Buzzfeed)

Falschmeldungen haben sich vor allem im US-Wahlkampf als großes Problem auf Facebook erwiesen. Laut einer Buzzfeed-Analyse sind Fake-News wesentlich stärker geteilt wurden, als Inhalte seriöser Nachrichtenmedien. In einem vor kurzem erschienen Interview hat die Washington Post einen Autor einiger Falschmeldungen interviewt. Darin erklärt er unverhohlen, wie Menschen bewusst getäuscht und manipuliert werden.

Übrigens, auch aus der Community kommen derzeit Lösungsvorschläge. Eine Übersicht findet ihr hier.