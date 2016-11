Falschmeldungen auf Facebook: Mark Zuckerberg will härter dagegen vorgehen

Kritiker werfen Facebook schon länger vor, zu wenig gegen die Verbreitung von Falschmeldungen zu tun. Jetzt kündigt Mark Zuckerberg Änderungen an – ohne konkrete Lösungen zu nennen.

Mark Zuckerberg hat Falschmeldungen auf Facebook den Kampf angesagt. Wie der Chef des weltweit größten sozialen Netzwerks am Sonntag mitteilte, wolle das Unternehmen keine sogenannten Hoaxes auf seiner Plattform haben. Ziel sei es, den Mitgliedern ausschließlich „sinnvolle Inhalte und wahrheitsgetreue Nachrichten“ anzuzeigen, schrieb Zuckerberg in einem Post. Man habe bereits entsprechende Funktionen veröffentlicht, etwa um Mitgliedern zu ermöglichen, Falschmeldungen zu melden. „Und wir können hier noch mehr tun“, so der Facebook-Chef wörtlich.

„Mehr als 99 Prozent der Inhalte sind authentisch“

Für viele der mehr als 1,7 Milliarden Mitglieder ist Facebook inzwischen die wichtigste Nachrichtenplattform geworden. Bedingt durch die enorme Reichweite und den von komplexen Algorithmen gesteuerten Newsfeed werfen Kritiker dem Netzwerk vor, erheblichen Einfluss auf die politische Meinungsbildung auszuüben. Insbesondere am Beispiel der jüngsten US-Präsidentschaftswahl wurde dies deutlich.

Facebook war im US-Wahlkampf vorgeworfen worden, zu wenig gegen die Ausbreitung gefälschter Nachrichten-Artikel unternommen zu haben. Die Berichte gossen meist Wasser auf die Mühlen von Donald Trump. (Foto: dpa)

Facebook war im Wahlkampf vorgeworfen worden, zu wenig gegen die Ausbreitung gefälschter Nachrichten-Artikel unternommen zu haben. Die angeblichen Berichte gossen meist Wasser auf die Mühlen des umstrittenen republikanischen Präsidentschaftsanwärters Donald Trump. So hieß es zum Beispiel, der Papst habe dessen Kandidatur unterstützt. „Wenn etwas in sozialen Medien kursiert, glauben die Menschen daran“, betonte US-Präsident Barack Obama kurz vor der Wahl.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg weist die Vorwürfe in seiner Mitteilung zurück. „99 Prozent aller Inhalte, die Leute auf Facebook sehen, sind authentisch“, versicherte er. Nur ein „sehr kleiner Teil“ davon seien Falschmeldungen. Trotzdem verspricht Zuckerberg, künftig härter dagegen vorzugehen.

Facebook-Chef bittet um Geduld

Wie genau, ließ Zuckerberg in seinem Statement allerdings noch offen. Es sei „kompliziert, die Wahrheit zu identifizieren“, schrieb der Facebook-Chef. Einige Falschmeldungen könnten etwa vollständig entlarvt werden, wohingegen ein großer Teil der Inhalte – einschließlich aus Quellen von Massenmedien – oft in der richtigen Absicht erstellt würden, jedoch mit einigen falschen Details oder Auslassungen. Ein noch größerer Teil der Geschichten drücke außerdem eine persönliche Meinung aus.

Allerdings arbeite Facebook auch weiterhin daran, die Nutzer stetig über die Funktionsweise des Newsfeeds zu informieren, schreibt Zuckerberg. Das Netzwerk hoffe, schon bald mehr Details veröffentlichen zu können. Mit Verweis auf ungewollte Nebeneffekte oder Verzerrungen bat er jedoch um Geduld. Nutzer sollen den offiziellen Pressekanal von Facebook im Blick behalten.

Mehr zum Thema Facebook: Zuckerberg bestreitet Existenz der Facebook-Filterblase