Es gibt jetzt Lösungen für das Falschmeldungen-Problem auf Facebook

Auf Facebook gibt es ein großes Problem mit Falschmeldungen, die das Unternehmen jetzt anpackt. Doch auch aus der Community kommen derzeit Lösungsvorschläge. Eine Übersicht.

Facebook-Falschmeldungen verteilen sich rasant

Mark Zuckerberg hat ein Problem mit Falschmeldungen auf seiner Plattform. (Foto: Shutterstock)

Dass verbreitete Fake-News in sozialen Medien problematisch sind, ist nicht erst seit der Trump-Wahl bekannt. Vor allem die Facebook-Auftritte linker und rechter Populisten sowie Verschwörungstheoretiker finden viel zu oft großes Gehör – trotz ihrer teilweise offensichtlichen Unwahrheiten. Da heißt es unter anderem, dass Obama ein Muslim und Flüchtlinge lediglich Massenvergewaltiger seien. Oder, dass Kondensstreifen am Himmel uns gefügig machen würden. Sind Gerüchte erst in die Welt gesetzt, schwirren sie in den jeweiligen Echokammern umher und lassen sich darin nur noch schwer entzaubern. Denn: Geglaubt wird, was ins eigene Weltbild passt.

Im Grunde war das schon immer so. Derartige Informationen lassen sich heute aber viel einfacher verbreiten. Früher mussten Menschen tausende Flugblätter drucken und sie in der Fußgängerzone verteilen. Heute können sie sich im sozialen Netz effizient wie nie mit Gleichgesinnten verbünden und Theorien darüber austauschen, ob diese gefährlichen Streifen am Himmel nun gefügig, unfruchtbar oder doch nur dumm machen. Schon eine Facebook-Gruppe von 1.000 Mitgliedern kann desaströse Shitstorms auslösen, die nur schwer wieder in den Griff zu bekommen sind. Im schlimmsten Falle können sich daraus sogar große Netzwerke entwickeln.

„Sind Gerüchte erst in die Welt gesetzt, schwirren sie in den jeweiligen Echokammern umher und lassen sich nur noch schwer entzaubern.“

Wie diese – teilweise gezielte – Desinformation eingedämmt werden kann, ist derzeit ein großes Thema bei den IT-Konzernen. Google und Facebook haben diese Woche angekündigt , schmerzvolle Maßnahmen gegen Webseiten durchzuführen, die Falschmeldungen veröffentlichen. So wollen sie beispielsweise Verbreiter von Fake-News aus ihren Werbenetzwerken verbannen. Facebook hat dafür eigens die „Irreführende, illegale und täuschende Website“-Kategorie eingeführt, so eine Unternehmenssprecherin. Intern wird sozusagen an einer Blacklist gearbeitet, die unseriöse Absender sammelt und abstraft.

Einen Einfluss auf die Sichtbarkeit, der auf Facebook durch Nutzer verbreiteten Falschmeldungen, habe die Aktionen zwar nicht, so Reuters. Man wolle jedoch verhindern, dass Menschen darin ein Geschäftsmodell erkennen und aus Profitgier agieren. Denn mit den Falschmeldungen lässt sich im Netz gutes Geld verdienen. Das weiß auch Google. In deren Suchergebnissen rankt beispielsweise die Webseite „70News“ recht hoch, die falsche Informationen über die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen verbreitet und sich mit Banner-Werbung finanziert. Auch Seiten deutscher Verschwörungstheoretiker zu Themen wie dem Klimawandel oder der Flüchtlingskrise tauchen oft weit oben in den Suchergebnissen auf.

Top-20-Meldungen zum US-Wahlkampf – nach Facebook-Engagement. (Grafik: Buzzfeed)

Der deutsche Internetunternehmer und Jurist Christoph Kappes steht diesen Lösungen nur verhalten positiv gegenüber, verrät er uns im Gespräch. Zwar findet er es gut, dass Fake-News anders behandelt werden, allerdings glaubt er, dass diese Überprüfung von professionellen Medienkritikern kommen sollte. Es bereite ihm Sorge, „dass Facebook und Google verstärkt in die Rolle des Kurators gedrängt werden“, erklärt Kappes. Vielmehr wünsche er sich Schnittstellen zu den Inhalten auf der Plattform, die von privaten und öffentlich finanzierten Mediendiensten überprüft und bei Bedarf beanstandet werden können. „Das Thema braucht viel mehr zivile Stakeholder“, glaubt der Experte.

Die Community versucht Fake-News zu entlarven

Doch auch aus der Community kommen derzeit einige Lösungsvorschläge. Der US-Journalist Daniel Sieradski, der unter anderem für die New York Times schreibt, hat beispielsweise ein Chrome-Plugin namens „B.S. Detector“ entwickelt, das Facebook-Seiten von Falschmeldern auf der Plattform öffentlich kennzeichnet. Sieradski pflegt dafür ebenfalls eine Blacklist, die auch auf Github einsehbar ist. „Die Domains decken das politische Spektrum von links nach rechts ab. Ich habe mein absolutes Bestes getan, um unparteiisch zu sein“, erklärt der Entwickler sich und sein Projekt auf Product Hunt. Ein Versprechen, das jedoch einige kritische Nutzer in den Kommentarspalten bereits in Frage stellen.

„Eine Reaktion muss passieren, wenn die Öffentlichkeit als Kern der Demokratie noch funktionieren soll.“

Auch vier Studenten der Princeton University haben vor einigen Tagen eine Chrome-Erweiterung veröffentlicht – wenn auch mit einem etwas anderen Ansatz. In einem Hackathon ihrer Hochschule haben sie in nur 36 Stunden das „Plugin erfunden, das in Echtzeit den Wahrheitsgehalt von Facebook-Posts analysiert. Eine Künstliche Intelligenz prüft unter anderem die Quelle und nutzt Text- und Bilderkennungs-Algorithmen, um den Wahrheitsgehalt herauszufinden. Diverse Schnittstellen zu Twitter, Google und Bing sorgen zudem für die Einordnung des Inhalts, der anschließend mit „verified“ oder „not verified“ markiert wird. Letzteres bedeutet, dass eine Falschmeldung vorliegt.

Dass Blacklisting und Algorithmen kursierende Falschmeldungen jetzt einzudämmen versuchen, versteht Christoph Kappes übrigens als eine logische Reaktion auf einen radikalen Wandel im Mediensystem. „Eine Reaktion muss passieren, wenn die Öffentlichkeit als Kern der Demokratie noch funktionieren soll“, erklärt er. Jedoch weiß er, dass es bei genauerem Hinsehen auch bei gewöhnlichen Inhalten zu Streit um die Wahrheit im Detail kommen kann. „Die Selektion kann daher nur sehr restriktiv sein und muss eine Quelle als ganze betreffen“, fügt er hinzu und meint damit, dass nicht jedes Medium, das einen Fehler macht, sofort an den Pranger gestellt werden sollte.

Übrigens, auch dieser Artikel dürfte dich interessieren: Trump-Wähler scheren sich nicht um die Wahrheit? Du doch auch nicht!