Alles auf eine Karte: Diese Familie hat Haus und Autos für Bitcoins verhökert

Eine niederländische Familie hat ihr Haus, ihre Autos und die meisten Luxusgüter verkauft und sich dafür Bitcoins zugelegt. Jetzt hofft sie auf eine Wertsteigerung.

Minimalistisch: Familie verkauft fast alles für Bitcoins

In den vergangenen 20 Jahren hat die niederländische Familie Taihuttu nur gekauft und gekauft. Sie besaß ein Haus, mehrere Autos und viele weitere Luxusgüter. Jetzt hat die Familie all ihr Hab und Gut verkauft und das Geld in Bitcoins eingetauscht, wie Vater Didi Taihuttu im Familienblog schreibt. Dort können sich Interessierte über die Entwicklung des Vorhabens informieren. Die Eltern und die drei Kinder leben jetzt in einer Art Bungalow auf einem Campingplatz.

In diesem Bungalow lebt die Familie Taihuttu, während sie darauf wartet, dass die Bitcoins aus dem Hausverkauf sich im Wert vervierfachen. (Bild: Taihuttu/yolofamilytravel.com)

Die Familie ist allerdings weniger daran interessiert, demnächst mit einem Millionenvermögen wieder in das einstige Luxusleben zurückzukehren, auch wenn Taihuttu auf eine Wertsteigerung der Kryptowährung hofft. Vielmehr sollen die Bitcoin-Gewinne dazu dienen, die grundlegenden Bedürfnisse der Familie zu sichern – „Essen, Aktivitäten und Leben“. Die Familie hoffe auf das Beste, das Risiko sei ihnen bewusst, schreibt Taihuttu. „Es gibt schlimmere Dinge, die einem im Leben passieren können, als materialistisches Zeug zu verlieren.“

Taihuttu wolle für sich und seine Familie einen minimalistischen Lebensstil – ähnlich offenbar wie in der Dokumentation „Minimalism: A Documentary About the Important Things“ gezeigt wird, auf die er im Blog verweist. Wie schwer die Umsetzung dieses Vorhabens sein kann, zeige sich allein schon an der ältesten Tochter. Die Zwölfjährige sei schon in der Pubertät, bei ihren Freundinnen drehe sich viel um Kleidung oder die neuesten Geräte. Außerdem sei das Leben auf dem Campingplatz auf engstem Raum beschwerlich, auch weil jetzt im Herbst die Temperaturen sinken.

Haus für Bitcoins verkauft: Finanzieller Druck gesunken

Einige positive Aspekte hat Taihuttu aber auch schon ausgemacht. Das neue minimalistische Leben sorge dafür, dass die Familie deutlich weniger Ausgaben habe und dadurch der finanzielle Druck gesunken sei. „Es ist ein tolles und freies Gefühl, das wir eine lange Zeit nicht mehr hatten“, schreibt Taihuttu.

Der ehemalige Unternehmer hatte übrigens schon 2010 in Bitcoin investiert und seine Anteile an der Kryptowährung mit Gewinn verkauft, als diese erst ein paar Hundert Euro wert war. Auch jetzt beschäftigt sich Taihuttu mit dem Handel verschiedener Kryptowährungen und glaubt an deren Durchbruch. Bis 2020, so seine Prognose, soll sich der Wert der Kryptowährungen gegenüber dem jetzigen Stand vervierfacht haben.

via futurezone.at