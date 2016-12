Pantone 15-0343, die ultimative Trendfarbe im nächsten Jahr

Sie spiegeln den Zeitgeist unserer Gesellschaft wieder: Die Farben des Jahres. Für das kommende Jahr 2017 hat Pantone sich eine ganz spezielle ausgesucht.

Jährlich wird die Farbe des Jahres von Pantone gekürt. 2016 waren es Serenity und Rose Quartz, zwei etwas mildere Farben. Für 2017 hat Pantone frische Farben gewählt. Unter den zehn wichtigsten Farben für das Frühjahr 2017 befindet sich auch die Pantone des Jahres – Greenery.

Greenery: Pantone des Jahres 2017

Der Grünton Greenery oder Pantone 15-0343 ist eine Mischung aus Gelb und Grün. Die Farbe steht für Vitalität, Energie, Wiedergeburt und Regeneration. Und egal, ob sie auf einer Kaffeemaschine oder einem Auto zu finden ist, Greenery hinterlässt einen nachhaltigen und umweltbewussten Eindruck. Das kann bestimmten Marken sehr gut stehen.

Die Merkmale der Pantone Greenery sollen uns daran erinnern, die Kraft der Natur zu genießen. Greenery symbolisiert besonders die ersten Tage des Frühlings, an denen die Natur anfängt, wiederbelebt zu werden, Blumen blühen und Blätter ihre Farben wieder annehmen.

Hiermit lässt sich Pantone 15-0343 kombinieren:

Die Natur ist neutral - so wie die Pantone Greenery. Die Vielfältigkeit der Farbe lädt zu vielen Farbkombinationen ein. Pantone stellt zehn Farbpaletten vor, in denen deutlich wird, dass Greenery sich mit neutralen, hellen oder dunklen Farben, Pastell- und Metälltönen und sogar mit den Farben Rose Quartz und Serenity aus 2016 kombinieren lässt. Die Farbpaletten sind in verschiedensten Branchen - von Fashion bis hin zum Grafik-Design - sehr gut einsetzbar.

Auch Dulux hat die Farbe des Jahres 2017 gewählt: Denim Drift S0.10.50. Gegen das frische Grün von Pantone, eine eher kalte und zeitlose Farbe. Dennoch sehr angenehm, alltäglich und stilvoll.

