Trumps neuer FCC-Chef will Netzneutralität abschaffen

US-Präsident Donald Trump hat mit Ajit Pai einen offenen Gegner der Netzneutralität zum Chef der wichtigen Behörde FCC gemacht. Droht jetzt ein Zwei-Klassen-Internet?

Netzneutralität: Gegner am Ruder

Auf einen Befürworter folgt ein offenbar entschiedener Gegner der Netzneutralität: Der neue US-Präsident Donald Trump hat den Konservativen Ajit Pai zum Chef der wichtigen Telekommunikationsaufsichtsbehörde FCC (Federal Communications Commission) ernannt. Pai folgt damit auf den Demokraten Tom Wheeler, der erst 2015 mit der Entscheidung für eine strikte Netzneutralität ein Zeichen gesetzt hatte. Pai hatte sich dagegen in einem FCC-Brief vom Dezember 2016 für eine möglichst schnelle Revision dieser Entscheidung ausgesprochen.

Netzneutralität in Gefahr? Ajit Pai gibt seine Ernennung zum FCC-Chef bei Twitter bekannt. (Screenshot: Twitter/Pai/t3n)

Pai sieht die Regelung für eine Netzneutralität, die Grundlage für ein offenes und freies Internet, mindestens kritisch. Die Gefahr, die eine solche Regelung verhindern soll, nämlich, dass große Internetprovider oder Telekomkonzerne darüber bestimmen, ob und welche Daten bevorzugt befördert werden, existiere gar nicht. Pai vertritt die typisch republikanischen Ideen eines möglichst freien Marktes ohne Regulierungen.

Netzneutralität in Gefahr

Der neue FCC-Chef muss allerdings noch in diesem Jahr vom Senat bestätigt beziehungsweise neu ernannt werden, da seine fünfjährige Amtszeit als bisheriger FCC-Kommissar ausläuft. In US-Medien wird daher vermutet, dass Trump Pai erst einmal zur Probe auf den Posten berufen hat. Vor seiner Zeit bei der FCC hat Pai in verschiedenen Regierungsbehörden als Anwalt gearbeitet. In den Jahren 2001 bis 2003 war Pai als Rechtsberater für den Telekommunikationsriesen Verizon tätig, einem der härtesten Gegner der Netzneutralität.

