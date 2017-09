Featured Snippets: AMP-Seiten haben in der mobilen Suche die Nase vorn

Für die Featured Snippets bevorzugt Google offenbar in der mobilen Suche verstärkt AMP-Seiten. Werden AMP-Seiten damit etwa zum Rankingfaktor? Ein weiterer Schritt in Richtung Mobile-first.

Wie Search Engine Land berichtet, hat Google vor einigen Tagen offenbar wieder eine Änderung in der mobilen Suche vorgenommen. Dort werden vermehrt Featured Snippets auf Grundlage von AMP-Seiten angeboten. Sucht man zum Beispiel mobil nach "how to use twitter" (bezogen auf google.com), landet eine AMP-Seite von Forbes auf dem begehrten Platz 0 der Suchergebnisse:

AMP-Seiten sind in den mobilen Featured-Snippets erfolgreicher. (Screenshot: Search Engine Roundtable)

In der Desktop-Suche sieht es da schon ganz anders aus. Hier wird das Featured Snippet anhand einer Seite von Wired erstellt:

Featured Snippets in der Desktop-Suche. (Screenshot: Google)

Zwar sind AMP-Seiten laut Google kein Rankingfaktor, diese beobachteten Veränderungen deuten jedoch stark daraufhin, dass Google AMP-Seiten weiter pushen wird. Mit einem starken Anstieg des AMP-Anteils in der organischen Suche werden AMP-Seiten auch mobilfreundlichen Seiten in den Featured Snippets deutlich vorgezogen.

Nicht bei allen Suchanfragen ist diese Veränderung zu beobachten. Nach wie vor zeigt Google in der mobilen Suche auch Inhalte in den Features Snippets an, die nicht von AMP-Seiten stammen.

