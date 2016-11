Viele neue Features und Bugfixes: Git 2.11 ist da

Rund drei Monate nach Version 2.10 ist mit Git 2.11 das neue Update des populären Versionsverwaltungssystems erschienen. Git 2.11 bringt viele neue Features und Bugfixes.

Git 2.11 verbessert Umgang mit kürzeren SHA-1-Namen

Das Open-Source-Git-Projekt hat ein neues Update für sein populäres Versionsverwaltungssystem veröffentlicht. Drei Monate nach Git 2.10 folgt mit Git 2.11 die neue Version. An Bord sind neue Features und Bugfixes von über 70 Contributors. Zu den Highlights der neuen Git-Version, die Jeff King im Github-Blog ausführlich dargestellt hat, gehören etwa der Umgang mit kürzeren SHA-1-Namen und ein schnellerer Zugriff auf Delta-Ketten in der Objektdatenbank, was die Performance verbessern soll.

Git 2.11: Neue Git-Version optimiert den Umgang mit kürzeren SHA-1-Namen. (Bild: Github-Blog)

Darüber hinaus bietet Git 2.11 eine neue Ausgabe des Werkzeugs „git-ui“, auch der „git-diff“-Befehl wurde überarbeitet und unterstützt jetzt den Parameter „--submodule=diff“. Zudem wurde eine Reihe von Git-Shell-Skripten in C-Programme konvertiert, wie King schreibt. Ebenfalls optimiert wurde der Filtermodus für die Konvertierung von Dateiinhalten in einem lokalen Dateisystem. Mit einem zweiten Protokoll können jetzt mehrere Dateien in nur einem Prozess gefiltert werden, was die Checkout-Zeit von Git-LFS-Objekten verkürzen soll.

Git 2.11: Über 650 Commits für neue Git-Version

Insgesamt sind mehr als 650 Commits in die neue Git-Version eingeflossen. Die komplette Liste aller Veränderungen findet sich in den Release-Notes zu Git 2.11. Die Versionsverwaltungssoftware steht wie gewohnt auf der offiziellen Website des Git-Projekts zum Download bereit.

