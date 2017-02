Nacktfotos, Cyborgs und Webjunkies: 7 Fernseh- und Streamingtipps für die kommende Woche

Auch in dieser Woche muss niemandem auf der Couch langweilig sein: Wer beim entspannten Wochenende gut unterhalten werden will, kann diese Tipps dafür nutzen.

Startup statt Klausuren: „Studienabbruch als Chance“

Wer sein Studium abbricht, ist faul, kennt seine Talente nicht und weiß nicht, was er will? Falsch gedacht! Nicht wenige Studenten wünschen sich an der Uni mehr Praxisbezug und brechen ab, um mehr Erfahrungen im Arbeitsleben sammeln zu können – oder selbst zu gründen. Die zwei Protagonisten Max und Paul berichten in der Doku vom BR von ihren ganz persönlichen Eindrücken und Erfahrungen in der Startup-Branche. Hier geht's zum Porträt der beiden.

Paul hat eine Online-Plattform entwickelt, die es Journalisten erlaubt, Fotos direkt aus der Kamera in die Redaktion zu senden. (Bild: BR)

Die Beziehungspause: Let's talk about Ex

Halt stop – was hat eine Beziehungspause mit t3n zu tun? Einiges! Denn während 2017 nicht mehr nur Beziehungen pausiert oder beendet werden, geht danach der Spaß mit der Ex-Partnerschaft erst richtig los. Das Stichwort? Facebook. In der Arte-Mediathek gibt es die 10-teilige Serie „Let's talk about Ex“, die aufzeigt, wie schnell nach einem Beziehungsende das oftmals verharmloste Stalking über die sozialen Netzwerke außer Kontrolle geraten kann. In dieser Woche wurde die letzte Episode hinzugefügt. Kurzweilig und spannend für alle, die doch noch mal gucken müssen, wann der Ex das letzte Mal sein Profilbild geändert hat.

(Screenshot: t3n)

Die Hacking-Attacke: Der Nacktfoto-Leak vom Skirt Club

Der Skirt Club veransaltet Sex-Parties, zu denen ausschließlich Frauen zugelassen sind, um neue Erfahrungen zu sammeln – dazu gehört auch eine entsprechende Internet-Plattform, um sich näher kennenzulernen und auch Fotos auszutauschen. Die Website wirbt mit Diskretion und Sicherheit – zumindest bis vor kurzem. Denn für Hacker war es ein Kindespiel, mehrere tausende Frauen bloßzustellen. Während das Video mit einer Betroffenen nur sehr kurz ist, hat VICE in einem weiterführenden Artikel aufgedeckt, wie der Fehler passieren konnte – und die Betreiber wochenlang keine Anstalten machten, etwas dagegen zu tun.

(Screenshot: t3n)

Internetsüchtig: „China's Web Junkies“

China gilt als erstes Land, dass Internetabhängigkeit als eine Krankheit einstuft. Aufgrund des enormen Leistungsdrucks oder eines gestörten Verhältnis zu den Eltern tauchen viele Chinesen umso öfter in den Tiefen des Internets ab und handeln sich damit ein Gesundheitsrisiko ein. In der Dokumentation der New York Times geht es um Jugendliche, die sich in 400 Kliniken behandeln lassen und fragwürdige Therapiemethoden über sich ergehen lassen müssen. Sowohl Kinder als auch Eltern stehen dabei unter psychologischer Kontrolle, wenn die Teenies mit sogenanntem „elektrischen Heroin“ behandelt werden.