Fetter Cloud-Deal: Warum vor allem Google vom Snapchat-Börsengang profitiert

Das Snapchat auf die Google-Cloud setzt war bekannt. Jetzt wissen wir allerdings auch, wie viel Geld die Snap Inc. wirklich an den Konzern zahlt – und es ist nicht wenig.

Snapchat: Google kann sich über garantierte Einnahmen freuen

Snap Inc. plant den Börsengang. Dabei will die Firma hinter Snapchat drei Milliarden US-Dollar einnehmen. Im Börsenprospekt finden sich aber noch andere interessante Informationen. So wissen wir jetzt endlich, wie viel Geld das Unternehmen für sein Cloud-Setup bei Google ausgibt.

Snapchat: Snap Inc. garantiert Google Cloud-Umsätze von mindestens zwei Milliarden US-Dollar über die nächsten fünf Jahre. (Foto: Google)

Laut Börsenunterlagen hat Snap Inc. Ende Januar 2017 einen Vertrag mit Google unterzeichnet. Laut Vertrag garantiert Snap Inc. die Abnahme von Cloud-Dienstleistungen im Wert von jährlich mindestens 400 Millionen US-Dollar. Der Vertrag läuft über fünf Jahre.

Google bekommt in jedem Fall die zwei Milliarden US-Dollar

Nutzt Snap Inc. den jährlich garantierten Betrag nicht aus, muss der Differenzbetrag trotzdem bezahlt werden. Immerhin darf der Snapchat-Betreiber in den ersten vier Jahren aber jeweils bis zu 15 Prozent auf das Folgejahr verschieben.

