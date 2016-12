Fiat Chrysler zeigt 2017 neues Elektroauto

Fiat Chrysler wird im Januar 2017 ein neues Elektroauto vorstellen. Dabei hatte Firmenchef Sergio Marchionne bislang nur wenig Enthusiasmus für dieses Marktsegment gezeigt.

Als Vorkämpfer für Elektromobilität war Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne bislang eigentlich nicht bekannt. Die Arbeit von Tesla hatte er beispielsweise mit der Dotcom-Blase verglichen, weil er kein funktionierendes Geschäftsmodell im Bereich der Elektromobilität erkennen könne. Daher überrascht es ein wenig, dass Fiat Chrysler im Rahmen der nächsten Consumer Electronics Show (CES), die im Januar 2017 in Las Vegas stattfindet, ein neues Elektroauto vorstellen will.

Wie Bloomberg berichtet, soll der Wagen auf dem Chrysler Pacifica basieren. Dabei handelt es sich um einen Minivan, der auch in einer Hybrid-Version angeboten wird. Dass der Wagen auf der CES vorgestellt werden soll, entspricht einem aktuellen Trend in der Automobilindustrie: Auch BMW, Mercedes, Volkswagen und General Motors nutzten die High-Tech-Messe in den vergangenen Jahren, um neue Fahrzeuge einzuführen.

Fiat Chrysler soll im Januar 2017 ein neues Elektroauto auf Basis des Chrysler Pacifica vorstellen. (Foto: Chrysler)

Fiat Chrysler: Selbstfahrende Autos in Kooperation mit Google geplant

Schon im Mai 2016 hatte Fiat Chrysler eine Kooperation mit Google angekündigt. Dabei war es um die Integration von Googles Technologie für selbstfahrende Autos in den Chrysler Pacifica gegangen. Die ersten Fahrzeuge mit dieser Technologie waren damals für 2017 angekündigt worden. Es ist also möglich, dass die elektrische Variante des Minivans zumindest über die notwendigen Sensoren für die Google-Technologie verfügt.

Neben dem neuen Minivan soll Fiat Chrysler außerdem auch an einem Maserati mit Elektromotor werkeln. Der soll in direkte Konkurrenz mit den Elektrofahrzeugen von Tesla treten. Eine offizielle Bestätigung zu diesen Plänen gibt es von dem Autobauer allerdings nicht.

