Nach Turbulenzen: Finanzspritze aus Dubai für Hyperloop One

Im Juli gab es noch einen Machtkampf in Wild-West-Manier, jetzt hat sich das Startup Hyperloop One eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar gesichert – und baut sein System in Dubai.

Hyperloop One: Erst Machtkampf, dann Millionen

Hyperloop One ist eines der jungen Unternehmen, die an der Umsetzung des von Elon Musk erdachten Transportsystems Hyperloop arbeiten. Bei dieser Art des Transports sollen Kapseln mit Menschen oder Gütern auf einem Luftpolster durch eine Röhre gleiten, in der nahezu ein Vakuum herrscht. Dabei sollen Geschwindigkeiten von 1.200 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Im Juli eskalierte bei Hyperloop One ein Machtkampf in der Führungsriege, die Details lesen sich wie in einem Wild-West-Roman. Jetzt scheint sich die Lage aber beruhigt zu haben, das Startup hat eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar eingestrichen.

Hyperloop One: Millionen für die Umsetzung des futuristischen Transporttraums. (Foto: Hyperloop One)

Die Finanzierungsrunde wird von dem drittgrößten Hafenbetreiber der Welt, DP World, angeführt, für den Hyperloop One ein Transportsystem für Fracht im Dubaier Hafen Jebel Ali errichten soll. DP-World-CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem wird im Rahmen der Beteiligung Teil des Aufsichtsrats bei Hyperloop One. Darüber hinaus wird auch Ziyavudin Magomedov in den Aufsichtsrat einziehen, dessen Holding-Gesellschaft unter anderem in den Bereichen Hafenlogistik, Bau und Telekommunikation unterwegs ist. Mit der aktuellen Finanzspritze erhöht sich die seit der Hyperloop-One-Gründung 2014 in das Startup investierte Summe auf 160 Millionen US-Dollar.

Hyperloop One: Demonstration Anfang 2017

Die frischen Millionen sollen unter anderem der Vorbereitung der laut Unternehmen ersten Demonstration eines kompletten Hyperloop-Systems dienen, die im ersten Quartal 2017 erfolgen soll. Neben Hyperloop One arbeitet auch das Projekt Hyperloop Transportation Technologies (HTT) an der Umsetzung der Hyperloop-Technologie. Im kalifornischen Quay Valley entsteht derzeit eine Teststrecke, die später aber auch kommerziell genutzt werden soll. Dort werden allerdings nur Geschwindigkeiten von 320 Kilometern pro Stunde erreicht. HTT konzentriert sich vorrangig auf Strecken für den Transport von Menschen. Geplant ist auch eine Strecke zwischen Wien, Bratislava und Budapest.

