Ratingagentur Fitch: „Elektroautos schicken Ölfirmen in die Todesspirale“

Ein Boom der Elektroautos wäre für die Ölindustrie eine ernsthafte Bedrohung. Die Ratingagentur Fitch sieht in einem Worst-Case-Szenario sogar eine „Todesspirale“ für Ölfirmen.

Elektroautos: Erfolg bedroht Ölindustrie

Die Autoindustrie ist längst auf den von Tesla in Fahrt gebrachten Elektroauto-Zug aufgesprungen. Sollten Elektroautos schon bald die Straßen in Europa und den USA übernehmen, wäre das eine ernsthafte Bedrohung für die Ölindustrie. Im Zusammenhang mit der Macht des Aktienmarktes sagt die Ratingagentur Fitch Ratings in einem Bericht zur Lage der Ölindustrie in einer zukünftig von Elektrik dominierten Welt vielen Firmen ein schnelles Aus voraus.

Volkswagen will Elektroautos mit schnellladenden Akkus ausrüsten. (Bild: Volkswagen)

In dem extremen Szenario der „Todesspirale“ durch Investoren würden Elektroautos innerhalb der kommenden zehn Jahren einen Marktanteil von 50 Prozent erobern. Dadurch könnte der europäische Benzinverbrauch um ein Viertel einbrechen. Das wäre aber nur der Auslöser für einen rapiden Abwärtstrend. Denn der Prognose zufolge würden Investoren die Aktien von Ölfirmen in Massen verkaufen, was den Wert der Firmen senken und ihre Chancen, einen Kredit zu bekommen, schmälern würde. Das wiederum würde weitere Investoren nervös machen – und so weiter.

Akkus für Elektroautos: Durchbruch für Solarenergie?

Der Erfolg von Elektroautos würde den negativen Prognosen zufolge aber nicht nur Firmen aus der Ölbranche treffen. Genauso bedroht wäre der Geschäftserfolg von Energieversorgern, die bisher bei der Stromerzeugung auf fossile Brennstoffe gesetzt haben. Denn die Akkus, die in den Elektroautos verbaut werden, könnten auch für die Speicherung von großen Strommengen verwendet werden. Damit könnte das Problem der Stromspitzen von Solar- und Windenergie gelöst werden.

Tesla bietet mit der Powerwall schon einen solchen Energiespeicher für den Hausgebrauch an und engagiert sich auch darüber hinaus im Bereich der Solarenergie. Ende Oktober will Tesla die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Solarcity vorstellen. Das könnte etwa ein Solar-Dach sowie eine neue Generation der Powerwall-Speicherlösung oder ein neues Tesla-Ladegerät sein.

via jalopnik.com