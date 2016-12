„Flights“: Airbnb soll an Tool zum Flüge-Buchen arbeiten

Airbnb will stärker vom boomenden Online-Reisemarkt profitieren und arbeitet laut US-Medien an einem Tool, über das Nutzer Flüge buchen können sollen. „Flights“ soll in den kommenden Monaten abheben.

Airbnb will mehr zum Reiseveranstalter werden

Airbnb positioniert sich zunehmend als Konkurrenz für klassische Reiseveranstalter und will sich ein größeres Stück vom Online-Reisekuchen sichern. Vor einigen Wochen hatte der Zimmervermittlungsdienst mit „Trips“ ein Community-Feature präsentiert, über das Nutzer empfohlene Aktivitäten an ihren Reisezielen auch gleich buchen können. Jetzt soll das Portal an einem Tool arbeiten, über das Flüge zu den bevorzugten Reisezielen gebucht werden können, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf unternehmensnahe Kreise berichtet.

Reiseveranstalter Airbnb: Zimmervermittler soll an Flugbuchungsportal arbeiten. (Bild: Shutterstock/Rawpixel.com)

Demnach soll sich die Entwicklung eines entsprechenden Angebots noch in den Kinderschuhen befinden. Möglich sei auch, dass sich Airbnb noch andere Wege sucht, um den Flüge-Buchmarkt zu erobern – etwa die Übernahme eines entsprechenden Reiseanbieters oder die Lizenzierung von entsprechender Software und Flugdaten. Ins Detail wollten die nicht namentlich genannten Insider laut Bloomberg nicht gehen. Allerdings soll das in der Entwicklung befindliche Tool intern schlicht als „Flights“ bezeichnet werden. Angesichts bisheriger Bezeichnungen für Features wie „Trips“ wäre ein solcher Name für das mögliche Angebot denkbar, solange er nicht mit dem Markenrecht kollidiert.

Airbnb: Gibt es bald einen Börsengang?

Wann genau „Flights“ an den Start gehen könnte, ist noch ungewiss. Dem Medienbericht zufolge soll Airbnb den Launch aber anstreben, bevor das kalifornische Unternehmen an die Börse geht. Mit dem Airbnb-IPO rechnen Marktbeobachter innerhalb der kommenden 18 Monate. Ein Airbnb-Sprecher wollte das „Flights“-Projekt gegenüber Bloomberg nicht kommentieren, dementierte es aber offenbar auch nicht eindeutig. Zu den Börsenplänen hieß es, dass ein IPO nicht in „naher Zukunft“ geplant sei.

Obwohl die Margen bei der Buchung von Hotelzimmern und anderen Übernachtungsmöglichkeiten höher sind als bei der Flügevermittlung zieht das Angebot einer solchen Buchungsmöglichkeit viele Kunden an. Zudem hatte Airbnb deutlich gemacht, dass es sich breiter aufstellen und Nutzern mehr Angebote bei der Planung und Buchung ihrer Reisen machen wolle.

