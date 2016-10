Der beliebteste Icon-Font des Webs ist zurück: Font Awesome 5 wird per Kickstarter finanziert

Font Awesome soll in Version 5 über Kickstarter finanziert werden. Der Icon-Font bleibt dabei nach wie vor ein Open-Source-Projekt, doch es soll zusätzlich auch eine kostenpflichtige Variante geben.

Font Awesome 5: Neue Version des beliebten Icon-Fonts

Font Awesome ist die vermutlich beliebteste Icon-Schriftart im Web. Um Version 5 des quelloffenen Fonts zu finanzieren, hat sich ihr Macher Dave Gandy jetzt an Kickstarter gewandt. Als Belohnung für die finanzielle Unterstützung soll es neben einigen anderen Boni auch eine kommerzielle Version des Open-Source-Fonts geben. Die nennt sich Font Awesome 5 Pro und soll 1.000 zusätzliche Icons enthalten und außerdem SVG-Unterstützung mitbringen.

Die reguläre Version von Font Awesome 5 soll wie seine Vorgänger als Open-Source-Projekt veröffentlicht werden. Das scheint bei der Community anzukommen: Das Crowdfunding-Ziel von 30.000 US-Dollar wurde mit derzeit mehr als 120.000 US-Dollar schon deutlich übertroffen. Dabei läuft die Kickstarter-Kampagne für Font Awesome 5 noch bis zum 1. Dezember 2016.

Font Awesome 5: Jedes Icon wird neu gestaltet

Font Awesome 5 soll von Grund auf neu gestaltet werden. Durch ein neues Grid-System will Grady eine höhere Konsistenz zwischen den einzelnen Icons erreichen. Außerdem sollen sie auch in der kleinsten Darstellung besser lesbar sein. Neu ist auch die Basisgröße von 16 Pixeln, was der Standard-Font-Größe von Bootstrap 4 entspricht.

Font Awesome 5 wird vollständig neu gestaltet. (Grafik: Dave Gandy / Kickstarter)

Kickstarter-Backer, die genug dafür bezahlen, sollen auch eigene Icons zu dem Font hinzufügen dürfen. Für 2.000 US-Dollar wird sogar das eigene Firmenlogo in Font Awesome 5 aufgenommen. Außerdem soll es für jede 15.000 US-Dollar oberhalb des angesetzten Kampagnen-Ziel von 30.000 US-Dollar zehn zusätzliche Icons für die kostenlose Variante und 30 zusätzliche Icons für die Pro-Version geben. Von den wichtigsten Icons wird es außerdem auch eine zweifarbige Fassung geben.

