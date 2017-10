Auftragsfertiger Foxconn: iPhone 8 verkauft sich offenbar besser als erwartet

Trotz der Mega-Konkurrenz durch Apples neues Top-Smartphone iPhone X dürften sich iPhone 8 und 8 Plus besser als erwartet verkaufen. Das legen Zahlen des Auftragsfertigers Foxconn nahe.

iPhone 8 und 8 Plus: Bessere Verkaufszahlen als erwartet

Apple hat selbst noch keine offiziellen Zahlen zu den Verkäufen von iPhone 8 und 8 Plus bekanntgegeben. Bisherige Spekulationen von Branchenbeobachtern gingen aber davon aus, dass sich die beiden neuen iPhone-Modelle im Schatten des kommenden Top-Smartphones iPhone X nicht allzu gut verkaufen. Jetzt legen die Quartalszahlen des Auftragsfertigers Foxconn nahe, dass es in puncto Verkaufszahlen von iPhone 8 und 8 Plus besser als erwartet aussehen könnte.

iPhone 8 zerlegt. (Bild: iFixit)

Die üblichen langen Warteschlangen hatte es Ende September zum Verkaufsbeginn der beiden neuen Apple-Geräte nicht gegeben. Apple-Chef Tim Cook und der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo sprachen jedoch von zumindest ordentlichen Verkäufen von iPhone 8 und 8 Plus. Andere Analysten berichteten allerdings, dass die Vorjahresmodelle iPhone 7 und 7 Plus bei den Apple-Fans beliebter seien – zumindest bei den Mobilfunkanbietern in den USA und Großbritannien.

Keybanc-Capital-Markets-Analyst John Vinh etwa macht dafür sowohl die teils kräftigen Preisnachlässe beim iPhone 7 um bis zu 500 US-Dollar als auch die vergleichsweise wenigen Verbesserungen der neuen Modelle verantwortlich. Darüber hinaus sollen sich die Mobilfunkanbieter bei ihren Werbeausgaben und den Preisnachlässen für die neue iPhone-Generation im Vergleich zum Vorjahr stark zurückhalten. Wahrscheinlich in Erwartung einer höheren Nachfrage nach dem kommenden iPhone X.

Anzeige

iPhone 8: Foxconn-Umsätze deuten auf gute Verkäufe hin

Geht es nach dem Quartalsbericht des Auftragsfertigers Foxconn, dann läuft es mit den iPhone-8-Verkäufen aber besser als erwartet. Der Foxconn-Umsatz ist im abgelaufenen Dreimonatszeitraum im Vergleich zum Vorquartal um 42,4 Prozent auf umgerechnet 12,7 Milliarden Euro gestiegen, wie 9to5Mac berichtet. Das bedeutet zwar ein leichtes Minus von 3,7 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist allerdings geringer als erwartet, betrachtet man, dass viele potenzielle Interessenten wohl noch auf das iPhone X warten.

iPhone X: Das ist Apples Neuinterpretation des iPhones Bilder iPhone X. (Bild: Apple) 1 von 16

Das soll Anfang November erscheinen, ab Ende Oktober kann das Gerät vorbestellt werden. Noch sollen einiger Zulieferer Probleme mit der iPhone-X-Produktion haben – insbesondere das für Face-ID benötigte Kameramodul bereitet offenbar Schwierigkeiten. Dennoch dürften mittlerweile pro Woche rund 400.000 der neuen Apple-Top-Smartphones vom Band laufen. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Berichten von einigen Zehntausend produzierten Geräten noch vor wenigen Wochen.

Mehr zum Thema: