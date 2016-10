Frauen in der IT: 11 Entwicklerinnen, die du jetzt kennen solltest

Nachwuchskräfte in der IT werden händeringend gesucht. Frauen sind in der Branche immer noch seltener anzutreffen als Männer. Diese Namen müsst ihr kennen.

Maria Hollweck Maria Hollweck programmiert seit sie 13 ist und arbeitet aktuell als Software-Entwicklerin bei Facebook in der Zentrale im Silicon Valley (Kalifornien). Ihr Ziel ist es, Technologie so zu nutzen, dass sie einen sozialen Mehrwert schafft. Außerdem will sie junge Frauen für das Programmieren begeistern und die Vorurteile eines Programmierers beseitigen. Github: mhollweck

Linkedin: Maria Hollweck

Technologien: React Native, React JS, Javascript und bald auch native Android Entwicklung

Ola Gasidlo Ola Gasidlo ist Lead-Developer bei einer Berliner Firma und entwickelt dort mit ihrem Team eine KI für Layout-Engines. Sie organisiert und spricht auf Konferenzen und ist Mitbegründerin von Open Tech-School Dortmund sowie der OTSConf, da ihr offene Technologien und freie Bildung sehr am Herzen liegen. Twitter: @misprintedtype

Github: zoepage

Technologien: Javascript, Node, CSS

Duana Stanley Duana Stanley ist Software-Engineer bei Soundcloud und sorgt momentan dafür, dass sich Benutzer schnell und unkompliziert anmelden und einloggen können. Sie wechselt jedes Jahr ihren Arbeitsbereich, weil sie an allem Interesse hat. Twitter: @starkcoffee

Github: starkcoffee

Technologien: Scala, Ruby, Javascript, Datenbanken

Diana Ilithya Diana Ilithya ist freiberufliche Webdesignerin und Frontend-Entwicklerin. Manchmal entwickelt sie Konzepte und Designs für Webseiten, manchmal programmiert sie diese. Diana engagiert sich auch als Mentorin bei den Women Techmakers Hamburg und will andere ermutigen, das Programmieren zu lernen. Twitter: @ilithya_net

Technologien: HTML5, CSS/Sass, Javascript/jQuery, Grunt/Gulp, PHP Frameworks, Wordpress, Git

Inga Halpin Inga Halpin ist Partner-Engineer bei Facebook im Partnerships-Team. Sie arbeitet mit Spielefirmen zusammen, um deren Spiele für die Facebook-Plattform zu optimieren. Sie steht aber auch in direktem Kontakt zu Facebooks Produktteams und hilft, neue Features auf den Markt zu bringen. Inga spricht regelmäßig auf Konferenzen, unter anderem war sie bei Facebooks jährlicher Entwicklerkonferenz in den USA als Speaker mit dabei. Twitter: @ikajel

Linkedin: Inga Halpin

Technologien: PHP, Android, iOS

Tereza Iofciu Tereza Iofciu hat einen Ph.D. in Informatik und arbeitet als Business-Intelligence-Entwicklerin bei Mytaxi. In ihrer Freizeit macht sie gerne kreative Dinge, in denen beispielsweise Monster vorkommen. Twitter: @terezaif

Github: terezaif

Technologien: Hadoop, Hive, Java

Tina Umlandt Tina Umlandt hat Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet als Software-Developer bei Jimdo. Zusammen mit ihrem Team sorgt sie dafür, dass sich Jimdo immer weiter verbessert. Außerdem ist sie Mit-Organisatorin der JSUnconf in Hamburg und spricht auf diversen Konferenzen. Twitter: @tu404

Github: klyrr

Linkedin: Tina Umlandt

Technologien: PHP, Javascript, React, Angular, Java, Git

Susanne Kaiser Susanne Kaiser hat Informatik studiert und leitet seit 2010 als CTO die Software-Entwicklung bei der Just Software AG in Hamburg. Ihr Produkt Just Social bietet Kollaborations-Apps in einer integrierten Lösung, die es Teams erleichtert, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie daran, die derzeitige monolithische Software-Architektur in die Welt der Microservices zu transformieren. Twitter: @suksr

Technologien: React, AngularJS, Java, Python, PostgreSQL, Linux, Docker

Teresa Holfeld Teresa Holfeld ist Android-Entwicklerin und Head of Mobile bei Ubilabs in Hamburg. Sie entwickelt Apps für geolocation-relevante Anwendungen und erstellt als Hobby Sketchnotes von Android-Talks. Twitter: @TeresaHolfeld

Linkedin: Teresa Holfeld

Technologien: Android, RxJava, Github, Realm, Calabash

Carola Nitz Carola Nitz ist Software-Engineer bei einer Fortune-500-Firma in San Francisco. Sie ist Teil eines Client-Teams, das an einer iOS-App arbeitet, die von Millionen von Menschen benutzt wird. Sie spricht auf internationalen Konferenzen und beteiligt sich am VLC als Open-Source-Entwicklerin. Twitter: @_caro_n

Technologien: Xcode, Objective-C, Swift, Git

Dr. Annette Leonhard-MacDonald Dr. Annette Leonhard-MacDonald ist Informatikerin und Geschäftsführerin der Leonhard-MacDonald Ventures GmbH. Ihre Firma ist auf Echtzeit-Big-Data-Business-Intelligence-Lösungen mit Schwerpunkt auf AI-getriebenen, datenbasierten Vorhersagen spezialisiert. Als Lead für Google Women Techmakers Munich setzt sie sich ehrenamtlich dafür ein, Frauen für Technik zu begeistern. Twitter: @annetteleonhard

Technologien: Spark, Tensorflow, CUDA, NLTK, NoSQL, Java, Python

Die Autorin Diana Knodel hat Informatik mit Schwerpunkt Psychologie studiert und als Software-Entwicklerin, Projektleiterin, Produkt-Managerin und Team-Lead im IT-Bereich gearbeitet. 2014 wurde sie von Edition F und D64 unter die Top 25 Frauen für die digitale Zukunft gewählt. Als Gründerin von App Camps will sie den Nachwuchs für Informatik begeistern.

Es gibt eindeutig zu wenig Entwicklerinnen. Das statistische Bundesamt sagt, weniger als 20 Prozent der Informatikstudenten seien weiblich. Das ist schade. Warum? Für die Frauen, weil viele so keinen Zugang zu einem super spannenden und interessanten Bereich haben. Für Entwicklerteams, weil sie meistens nur mit Männern zusammenarbeiten. Und für Firmen, weil gemischte Teams erfolgreicher sind. Das sollte sich also dringend ändern, und dabei spielen Vorbilder eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, euch heute elf tolle Entwicklerinnen und Vorbilder vorzustellen. Lest, was diese Frauen in ihren Jobs machen und mit welchen Programmiersprachen und Technologien sie arbeiten.