Freies WLAN an Flughäfen: Diese Karte eines Reisebloggers zeigt euch, wo ihr es findet

WLAN für alle! So oder so ähnlich lautet die Devise eine Reisebloggers. Er zeigt euch, welche Flughäfen euch kostenlose Internetzugänge bieten.

Keines Selbstverständlichkeit: Freies WLAN an Flughäfen gibt es nicht überall

Kostenloses WLAN an Flughäfen ist gar nicht so üblich, wie ihr denken mögt. An vielen deutschen Standorten muss für einen Zugang noch bezahlt werden, beziehungsweise sind nur die ersten Minuten kostenlos. Ein Reiseblogger hat sich daran gemacht, eine interaktive Karte zu erstellen, die sämtliche freie WLAN-Hotspots aufführt. Darin sind zudem alle Passwörter für Netze enthalten, die nur bedingt offen sind.

Unterstützt wird Anil Polat, von dem hier die Rede ist, von seinen Lesern. Zwar sagt er selber, dass er im Leben alle Länder einmal gesehen haben möchte und dadurch einige Angaben selber eintrug, jedoch braucht er die Crowd, um die Daten jedes Mal erneut zu verifizieren. Die Karte ist insofern immer auf aktuellen Stand, lässt der Blogger wissen. Für Vielreisende eine echte Hilfe.

Wir haben die Karte für euch in diesem Beitrag eingebettet. Legt sie euch in die Favoriten ab, ergänzt sie oder schickt sie Menschen, die sich über einen freien WLAN-Zugang auf ihren Reisen freuen – davon wird es sicherlich nicht wenige in eurem Umkreis geben.

