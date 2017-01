Welche Art Führungskraft bist du? Diese Infografik hilft dir, es herauszufinden

Nicht jeder neue Chef weiß, welcher Führungsstil ihm entspricht. Experten zufolge gibt es sechs Arten zu führen. Diese Infografik hilft dir herauszufinden, welche Art Führungskraft du bist.

Führungskraft: Welchen Stil vertrittst du?

Wer schon einmal neu und vielleicht unerwartet in eine Führungsposition gelangt ist, kennt vielleicht die Herausforderung: Zuerst gilt es, herauszufinden, welche Art von Führungsstil man als Chef vertreten will – am besten natürlich einen, der besonders gut zur eigenen Person passt. Eine Infografik der US-Kreditfirma Headway Capital soll Orientierung bei der Auswahl bieten.

Den Buchautoren Goleman, Boyatzis und McKee zufolge gibt es sechs verschiedene Führungsstile, die sich unter anderem danach unterscheiden, wie man als Chef mit seinen Mitarbeitern umgeht, was man von ihnen erwartet und wie man Ziele umsetzt. Ein demokratischer Führungsstil etwa zeichnet sich dadurch aus, dass man eng mit dem Team zusammenarbeitet und Lösungen über Diskussionen findet. Ein Antreiber verlangt dagegen sehr schnell Ergebnisse und gibt sehr genau vor, was er sich von seinen Mitarbeitern erwartet.

Dabei wohnt jedem Menschen eine bestimmte Art zu führen inne. Alle Führungsstile haben laut der von Goleman, Boyatzis und McKee erarbeiteten Philosophie ihre Berechtigung. Wichtig sei es, die Stärken und Schwächen jedes dieser Stile zu kennen und für jede Situation auf bestimmte Elemente aller Führungsstile zurückgreifen zu können.

Führungskraft: Für jede Situation der beste Stil

Der demokratische Chef etwa müsse erkennen, dass sein Stil nicht funktioniert, wenn die Mitarbeiter nicht ausreichend informiert oder ausgebildet sind, um Entscheidungen mitzutreffen. Dann müsse der Hebel bei den Mitarbeitern angesetzt werden und entweder neue eingestellt oder das bestehende Team besser gecoacht werden. Ebenso ist ein Führungsstil im Befehlston in Situationen ohne akute Krise nicht unbedingt geeignet, da dies die Moral und Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem Job untergraben könne.

Ein Klick auf untenstehendes Vorschaubild öffnet die Infografik: