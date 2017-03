Für jede Kleinigkeit ein Framework: Warum immer mehr Entwickler von Javascript genervt sind

Javascript erfreut sich einer hohen Popularität im Einsatz – das liegt aber nicht an der Liebe zur Sprache – im Gegenteil –, sondern eher am Verbreitungsgrad.

Javascript historisch

Javascript entstand 1995 innerhalb einer Coding-Session von zehn Tagen. Es floss nur so aus der Tastatur des Erschaffers Brendan Eich und hat sich seitdem eher mäßig weiterentwickelt. Erst im letzten Jahr entschloss sich das für die Sprache zuständige TC39 dazu, zumindest ab 2016 jedes Jahr wirklich eine neue Version herauszubringen.

Javascript: So schnell, wie es entstand, ist es heutzutage nicht mehr erlernt. (Foto: Shutterstock / ESB Professional)

Das erste Ergebnis dieses neuen Vorsatzes kann unter der Bezeichnung ES6 (ECMAScript 6) begutachtet werden. Die Vielzahl der neu eingeführten Features lässt ES6 tatsächlich fast wie eine neue Programmiersprache und nicht wie eine bloße Weiterentwicklung wirken. Dennoch fehlt der Sprache im Vergleich zu anderen Programmiersprachen einiges an Funktionalität.

Historisch betrachtet ist das auch logisch, denn Javascript sollte in Maßen interaktive Seiten ermöglichen, nach den Standards des Jahres 1995. Was heutzutage mit Javscript geschaffen wird, war nicht Grundlage der Überlegungen bei der Entwicklungung der Programmiersprache.

Javascript ist (noch) alternativlos

Dennoch sind wir als Entwickler auf Javascript angewiesen, eben aus denselben historischen Gründen. Javascript ist ganz grundsätzlich rückwärtskompatibel und muss es auch sein. Hunderte von Millionen an Websites nutzen die Sprache für das ein oder andere Feature. Es wäre eine regelrechte Katastrophe, wenn eine neue Version von Javascript mit alte Konventionen brechen und damit unzählige Websites unbrauchbar machen würde.

Andererseits ist Javascript per Design nicht so weit ausbaubar wie modernere Konkurrenten. Möglicherweise kommt irgendwann tatsächlich der Zeitpunkt, an dem sich alle Browserhersteller auf die Implementation einer Alternative einigen. Sollte das passieren, wird die Situation für eine mehr oder weniger lange Übergangszeit noch komplizierter.

Entwickler werden dann – wie heute schon bei HTML und CSS erforderlich – Alternativen zur neuen Programmiersprache in Javascript anbieten müssen, um diejenigen Nutzer nicht zu verlieren, die noch mit älteren Browsern unterwegs sind. Da ist das heutzutage bereits verwünschte Prefixing ein Kinderspiel dagegen.

So ist es nicht zuletzt der Bedarf an mehr Funktionalität und flexiblerer Programmierung, der in den letzten Jahren zu einer wahren Flut neuer Javascript-Frameworks, Libraries und anderer, komplexerer Tools wie Babel oder Webpack geführt hat.

Jsfatigue: Wenn du die Nase voll hast von Javascript

Es ist vor allem dieser rasante Anstieg in der Zahl neuer Tools und Erweiterungen, der dem durchschnittlichen Webentwickler zu schaffen macht. Wahrscheinlich sind in der Zeit, die ich brauchte, um diesen Beitrag zu schreiben, schon wieder drei Javascript-Frameworks erschienen. Unter dem Hastag #jsfatigue wird in der Community dementsprechend fleißig darüber diskutiert, wer in welcher Form und warum die Nase voll hat von Javascript.

Rede und Gegenrede konzentrieren sich auf ein paar wenige Aspekte:

Überflüssige Me-Too-Frameworks

Diesen Aspekt verdeutlicht ein Cartoon ganz gut, den ich für das Dr. Web Magazin erstellt habe:

(Quelle: Dr. Web / Dieter Petereit)

Es hat durchaus bisweilen den Anschein, dass Hans und Franz sich bemüßigt fühlen, auf jeden Fall als erstes ein Framework zu programmieren, wenn sie ein neues Projekt umsetzen wollen. Schauen wir uns die Bandbreite verfügbarer Lösungen in Ruhe an, so kommen wir tatsächlich nicht umhin, eine recht beachtliche Redundanz festzustellen.

Unnötige Komplexitätssteigerung

Vielfach wird beklagt, dass durch die verfügbaren Frameworks und Erweiterungen die Programmierung unnötig verkompliziert würde. Gerade der Umgang mit Tools wie Babel, SystemJS oder Webpack ist nicht ohne Lernkurve zu bewältigen.

Wenn 24 Stunden nicht reichen, dann nehmen wir noch die Nacht dazu. (Foto: Shutterstock / Stokkete)

Je nachdem, welche Aufgabe letztlich durch den Javascript-Einsatz erledigt werden soll, kann bisweilen durchaus der Eindruck entstehen, es würde mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Ebenfalls an dieser Stelle zu nennen ist der Umstand, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Tool häufig gleich die Entscheidung für etliche andere Tools nach sich zieht. Das gilt besonders beim Einsatz von React oder Angular. Hier kann allein das Einrichten eines Javascript-Projekts in die Stunden gehen.

Wunderbare Vielfalt

Entwickler hingegen, die sich bereits seit Jahren im Javascript-Umfeld bewegen, loben die neu entstandene Vielfalt und plädieren dafür, sich darüber zu freuen, dass es für jeden Anwendungszweck mehrere Alternativen gibt. Am All-you-can-eat-Buffet beschwere man sich schließlich auch nicht über zuviel Auswahl.

Gelassene Selbstbeschränkung

Erfahrenere Entwickler empfehlen, sich nicht den Stress anzutun, jede Neuerung und jedes neue Tool direkt verstehen und einsetzen zu wollen. Stattdessen solle man sich zunächst auf Vanilla JS (also das ursprüngliche Javascript) beschränken und schauen, wie weit man damit alleine bereits kommt. Dann könne man immer noch entscheiden, ob es an bestimmten Stellen eventuell sinnvoller sein könnte, mit einer Erweiterung zu arbeiten.

Andere raten insoweit zur Gelassenheit, als die Geschwindigkeit, mit der neue Frameworks, Libraries und Methoden produktiv eingesetzt werden, im Regelfall nicht in Wochen und Monaten bemessen wird, sondern eher in Jahren. Insofern bestehe jede Eile nur gefühlt.

Fazit: Much ado about nothing?

Wir haben es im Deutschen leichter, das Wort Fatigue flexibel zu deuten. Wir können es entweder recht krass als Erschöpfung oder etwas milder als Ermüdung definieren. Und ziemlich exakt zwischen diesen beiden Polen verläuft auch die aktuelle Diskussion. Die Wahrheit liegt – wie so oft – in der Mitte.

Die Innvationsgeschwindigkeit, mit der neue Javascript-Frameworks, Methoden und Libraries aus dem Boden gestampft werden, kann einen dann ermüden, wenn man an sich selbst den Anspruch setzt, stets ganz aktuell auf dem Stand der Technik sein zu müssen. Bringt man sich dann noch voll ein und versucht, alle Neuerungen produktiv umzusetzen, mag es tatsächlich sogar zur Erschöpfung kommen.

Der Workaround ist so simpel wie er klingt: Weder Anspruch, noch Umsetzung sollten stets „Bleeding Edge“ sein. Das ist zum einen gesünder und zum anderen auch völlig ausreichend.

Wie steht ihr zu diesem Thema?

Quellen zum Weiterlesen