Funktioniert deine App oder Webseite mit allen Geräten und Browsern? Schicke die Crowd auf Bugsuche!

Crowdtesting hilft dir, dein digitales Produkt für die wichtigsten Hardware- und Softwarekombinationen zu optimieren. Testbirds erklärt, wie du vor allem von explorativen Bugtests profitieren kannst.

Läuft die neue Shopping-App auf allen iPhones und Samsung-Galaxy-Geräten? Sind beim Online-Reiseportal in Chrome, Firefox, Internet Explorer und auch Edge alle wichtigen Buttons sichtbar? Und was passiert mit Formularen, wenn sie auf Smartphones und Tablets aufgerufen werden? Eine wichtige Voraussetzung für hohe Konversionsraten ist, dass dein digitales Produkt mit den wichtigsten Hardware- und Softwarekombinationen auf dem Markt funktioniert. Erfahre, wie dir Crowdtesting dabei helfen kann!

Herausforderung Qualitätssicherung – Testen für mehr Umsatz

Egal ob Online-Banking, Shopping oder Reisebuchungen – alle interaktiven Dienste, die die Nutzer noch vor wenigen Jahren vom Desktop aus bedient haben, werden inzwischen wie selbstverständlich mobil genutzt. Dadurch nimmt die Vielfalt an zu unterstützenden Endgeräten, Displaygrößen und Browsern weiter zu. Alleine im Android-Bereich gibt es mittlerweile weit über 100 verschiedene Hersteller mit unterschiedlichster Software-Ausstattung. Die Herausforderung für die Qualitätssicherung besteht darin, es jedem Nutzer zu ermöglichen, das digitale Produkt ohne Auftreten von Fehlern zu nutzen. Hinzu kommt, dass die Zeitspanne des Time-to-Market immer kürzer wird und die nötigen Ressourcen wie etwa Testgeräte mit passender Software häufig fehlen. Wenn eine Reisebuchungs-App beispielsweise auf Sony-Geräten nicht funktioniert, kann die App außer direkten Umsatzausfällen auch einen langfristigen Imageschaden durch negative Bewertungen bei Google Play erleiden. Um derartige Szenarien zu vermeiden, nutzen immer mehr Unternehmen Crowdtesting-Anbieter, bei denen sie einfach und flexibel explorative Bugtests durchführen können. So kannst du die Kundenbindung erhöhen und deinen Umsatz steigern.

Wie funktioniert Crowdtesting? Und was sind explorative Bugtests?

Crowdtesting nutzt die vereinte Kraft von vielen Tausend Internetnutzern, die Webseiten, Apps oder Internet-of-Things-Anwendungen auf ihren eigenen Geräten testen. Egal ob Endanwender oder Experte, bei explorativen Bugtests kannst du dir genau die Tester aussuchen, die du benötigst. Deine App gibt es nur für iOS? Kein Problem – dann kannst du dir Tester mit verschiedenen iOS-Versionen und iPhone-Varianten zusammenstellen. Oder hast du ein Shopping-Portal, auf dem hauptsächlich Tablet-Nutzer mit verschiedensten Browsern einkaufen? Dann kannst du auch diese Merkmale kombinieren und die geeignete Zielgruppe testen lassen.

Beim Crowdtesting-Pionier Testbirds sind mittlerweile über 150.000 Tester mit etwa 380.000 Geräten registriert. Das Beste daran: Echte Nutzer testen auf echten Geräten. So kannst du sicher sein, dass die Ergebnisse eins zu eins der Wirklichkeit entsprechen. Beim Bugtesting durchforsten die User die Webseiten oder Apps anhand von typischen Anwendungsfällen und Aufgaben nach Fehlern oder Kompatibilitätsproblemen.

Schnell aufzusetzen und einfach zu bedienen

Ein Auftrag für die Tester könnte zum Beispiel lauten: „Recherchiere auf dem Shopping-Portal nach hellen T-Shirts der Größe M und schließe danach einen Test-Kauf ab.“ Oder: „Informiere dich mit der Beratungs-App über Haftpflichtversicherungen und probiere dabei alle möglichen Elemente wie Akkordeon, Navigation und Slider aus.“ Welche Schritte sie dabei genau unternehmen, ist den Testern selbst überlassen. So soll ein möglichst realitätsnahes Szenario nachgestellt und Fehler identifiziert werden, die sonst erst im Livebetrieb aufgefallen wären. Das Aufsetzen eines Bugtests erfordert nur wenige Schritte: Auf der Testing-Plattform – dem Nest – als Kunde anmelden und die gewünschte Testart sowie die zu testenden Geräte-/Betriebssystemversionen auswählen. Bugs werden von den Testern nach Industriestandards dokumentiert, so dass sie später nachvollziehbar sind und behoben werden können. Im Rahmen des Self-Services, also einer Art digitalen Selbstbedienung, bist du völlig unabhängig von Testbirds-Mitarbeitern und kannst 24/7 Bugtests aufsetzen, verwalten und auswerten.

Wann sich Bugtesting bei Testbirds lohnt

Gerade bei knappen personellen Ressourcen und begrenzten finanziellen Mitteln ist ein explorativer Bugtest eine effiziente Möglichkeit, Apps oder Webseiten regelmäßig kurz vor dem Launch oder Release einem Qualitäts-Check zu unterziehen. Crowdtesting und Bugtests sind bei vielen Firmen aus unterschiedlichen Branchen bereits ein fester Bestandteil, um die Qualität auf eine neue Ebene zu heben. Zum Kundenstamm von Testbirds zählen beispielsweise Unternehmen wie Allianz, Audi, Deutsche Bahn, Henkel, Kodak, Payback, Telekom, Western Union oder Würth.

Erfahre mehr