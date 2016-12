Digitaler Journalismus und mehr: Google und t3n laden zum Future Publishing Camp

Das Future Publishing Camp ist ein von Google und t3n initiiertes Barcamp. Ziel dieses neuen Events ist ein offener Austausch zur Zukunft des digitalen Publishings.

Darum geht’s beim Future Publishing Camp

Was sind die großen Trends im Jahr 2017 in den Bereichen digitaler Journalismus, Publishing und Monetarisierung? Darüber wollen wir mit den eingeladenen Teilnehmern am 14. Dezember 2016 diskutieren. Sehr offen, sehr persönlich und sehr pragmatisch.

(Foto: Hafven / Sascha Wolters, Albert Rein)

Eingeladen sind digitale Pioniere aus klassischen Medienhäusern, von jungen unabhängigen Publishern, aus Agenturen, Startups und der Kreativ-Branche. Gemeinsam mit den Teilnehmern soll das Future Publishing zu einer Plattform für den offenen Austausch unter Gleichgesinnten werden.

Veranstaltungsort für das erste Future Publishing Camp ist der Hafven in Hannover, einer der größten Coworking- und Makerspaces in Deutschland, der gerade erst eröffnet wurde.

Deine Chance auf ein Ticket für das Future Publishing Camp

(Foto: Hafven / Albert Rein)

Beim Future Publishing Camp geht es genau um deine Themen? Wir haben noch fünf Plätze zu vergeben. Sag uns ein paar Dinge zu dir und warum genau du dabei sein solltest über dieses Formular. Wir wählen dann die fünf Kandidaten aus und melden uns bis kommenden Freitag, den 9. Dezember, bei dir.