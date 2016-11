Es ist nie zu früh: 10 Weihnachtsgeschenke, die dein Kind zum Techie machen

Die Herausforderung an die Eltern steigt: Die perfekten Weihnachtsgeschenke müssen her. Wir haben für euch die Trends der digitalen Spielzeugwelt gesammelt und aufgelistet.

Die Spielzeugwelt der Kinder schläft nicht und hat inzwischen einen ganz neuen technischen Standard erreicht. Wer also seine Kinder dieses Jahr ein bisschen mehr an Technik gewöhnen will, der findet hier vielleicht die ein oder andere Geschenkidee. Die Spielzeuge sind für unterschiedliche Altersklassen geeignet und einige setzen ein Smartphone oder Tablet voraus.

Tiptoi

Tiptoi ist ein audiodigitales Lernsystem, das Kindern hilft, die Welt spielerisch zu entdecken. Die Spiele, Bücher und Spielfiguren sind mit einem kleinen Feld ausgestattet, über das mithilfe von OID-Technologie unsichtbare Codes in Töne umgewandelt werden. In den Büchern befinden sich zum Beispiel Felder für Entdecken, Wissen, Erzählen oder Spielen. Die Spielzeuge von tiptoi sind ab vier Jahren geeignet. Die Preise der Spiele starten bei circa 17 Euro. Der Stift (27 Euro) kann einzeln oder in Kombination mit einem Spiel gekauft werden.

Fire Tablet for Kids

Das Amazon Tablet für Kinder – mit Amazon Freetime können individuelle Profile erstellt werden, Inhalte und Bildschirmzeiten ausgewählt und speziell für Kinder angepasst werden. So werden zum Beispiel Zeitlimits für Videos und Spiele eingerichtet, aber das Lesen bleibt uneingeschränkt erlaubt. Amazon Freetime blockiert außerdem Einkäufe und In-App-Zahlungen, sodass sich keine Sorgen über Zusatzkosten gemacht werden müssen. Darüber hinaus haben Kinderprofile keinen Zugriff auf E-Mails und soziale Netzwerke. Das sieben-Zoll-Tablet kostet 199,99 Euro und ist in pink und blau erhältlich.

Anki Overdrive

Anti Overdrive ist ein intelligentes Kampf-Rennspiel. Mithilfe von AI (Artificial Intelligence) gesteuerten Autos kann gegen Freunde oder die selbstfahrenden Autos gespielt werden. Da die Rennautos von alleine lernen, kommt es auf die eigenen Fahrkünste an – je besser man spielt, desto besser werden sie. Gesteuert werden sie über eine App (iOS und Android kompatibel), ein Smartphone oder Tablet wird also vorausgesetzt. Das Starter-Kit gibt es bei Amazon ab 158,99 Euro und wird ab acht Jahren empfohlen.

Rasperry Pi für Kids

Mit dem Basteln kann man nie früh genug beginnen. Und mit dem passenden Baukasten von Franzis „Der kleine Hacker: Rasperry Pi für Kids“ entdecken Kinder spielerisch die Welt der Elektrotechnik. In dem Baukasten sind alle Teile, die benötigt werden um die LEDs zum Leuchten zu bringen. Ein Rasperry Pi (43 Euro) ist nicht enthalten. Der Baukasten wird ab 14 Jahren empfohlen und kostet 49,95 Euro.

Tinkerbots

Mit Tinkerbots lassen sich eigene Roboter bauen und entwickeln – ein Spaß für die ganze Familie. Die Kinder entdecken moderne Technik und erforschen spielerisch die Zusammenhänge zwischen Energie, Menchanik und Sensorik. Mithilfe von Adaptern lassen sich Tinkerbots auch mit Legos kombinieren. Jeder Tinkerbot benötigt ein Powerbrain, was das Herzstück jedes Roboters ist. Dazu kommen Bewegungsmodule und schlaue Sensoren. Gesteuert werden die Roboter mit der Hand oder per App (iOS und Android). Das günstigste Set beginnt bei 169,95 Euro und wird für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.

Lego Mindstorms

Mit Lego Mindstorms können sich Kinder ihre eigenen Roboter in Form von Fahrzeugen, Maschinen oder anderen Erfindungen bauen und steuern. Die Lego Elemente werden mit programmierbaren Steinen, Motoren und Sensoren kombiniert, wodurch die Kreationen laufen, sprechen, greifen, denken, schießen und sonstige Aktionen ausführen können. Das ganze Set kostet 349,99 Euro, beinhaltet 601 Teile und ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet.

VTech Kidizoom Duo

Mit der Kidizoom Kamera werden auch die Kleinsten zu Fotografen. Die kindgerechte Digitalkamera macht Foto- und Videoaufnahmen sowie Tonaufnahmen und kleine Animationsfilme. Die Bilder können auf der Kamera mit lustigen Effekten und Rahmen versehen und als Hintergrundbild eingestellt werden. Die Kidizoom ist in pink und blau erhältlich und startet ist ab 63,99 Euro zu haben. Die Altersempfehlung liebt bei vier bis zehn Jahre.

I-Wood

Dieses Notebook von der Marke Donkey ist zwar nicht digital, dafür aber ein echter Hingucker. I-Wood ist ein minimalistisches Notebook aus Holz. Bildschirm und Tastatur sind mit Tafelflächen ausgestattet und das Trackpad wird zum Kreidefach. Die Kreide ist in dem Preis von 39,95 Euro enthalten. Empfohlen wird I-Wood nicht unter 36 Monaten. Passend dazu gibt es das I-Woody Smartphone für 12,95 Euro – ebenfalls aus Holz und mit einer Tafelfläche ausgestattet.

Dash und Dot

Dash (179,99 Euro) und Dot sind Roboter, die auf die Stimme der Kinder reagieren und tanzen und singen sowie Hindernisse umfahren. Mit den passenden Apps (iOS und Android) werden den Robotern neue Verhaltensweisen beigebracht. Ein Tablet oder Smartphone ist also Voraussetzung. Mit der Blockly- und Wonder-App lernen Kinder ab acht Jahren fortgeschrittenere Programmierungskonzepte mithilfe von Projekten und Puzzles kennen. Mit Variablen, Ereignissen, bedingten Anweisungen und mehr kann Dash lernen wie man tanzt, Abenteuer erlebt und Streiche spielt. Weitere Apps wie beispielsweise Go, Path und Xylo sind für jedes Alter geeignet. Weitere Aufsätze für Dash können zusätzlich erworben werden.

Flybrix

Eigene Drohnen bauen, mithilfe von Lego Steinen. Innerhalb von 15 Minuten ist die Drohne startklar zum Fliegen. Das günstigste Kit „Basic Flybrix Kit“ startet bei 189 US-Dollar. Darin enthalten sind alle Teile, die für die Drohne benötigt werden. Gesteuert wird sie dann allerdings über die Smartphone-App. Für 80 US-Dollar ist auch ein Controller erhältlich. Leider ist Flybrix bisher in Deutschland nicht verfügbar und muss aus den USA bestellt werden. Der Hersteller empfiehlt Flybrix ab einem Alter von 14.

Und was schenkt ihr zu Weihnachten? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!