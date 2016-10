Fürs Galaxy S8: Samsung startet Fertigung neuer 10-Nanometer-Prozessoren

Samsung hat am Montag per Pressemitteilung angekündigt, mit der Produktion von Prozessoren im Zehn-Nanometer-FinFET-Verfahren begonnen zu haben. Die System-on-a-Chips (SoC) werden wie die diesjährigen 14-Nanometer-Chips mit der eigenen LPE-Technik (Low Power Early) gebaut. Die neuen Chips sind speziell für Smartphones bestimmt – es ist daher naheliegend, dass sie für die nächste Generation der High-End-Smartphones der Galaxy-S-Klasse, dem Galaxy S8, verwendet werden.

Laut Samsung soll durch die 10LPE-Technik eine um 30 Prozent geringere Chip-Fläche als beim 14-Nanometer-Chip erzielt werden können. Darüber hinaus soll die Performance um 27 Prozent höher und der Energieverbrauch um 40 Prozent niedriger sein.

SoCs with 10nm process technology will be used in digital devices launching early next year.