Game Boy im Miniformat: Mit diesem Schlüsselanhänger kannst du Tetris spielen

Der wahrscheinlich kleinste Game Boy Color der Welt wurde jetzt auf der 2016 Hackaday Superconference vorgestellt. Und das beste daran? Er ist voll funktionstüchtig.

Nostalgie pur! Nachdem der Game Boy 1998 schon in keine Hosentasche passte, wurde nun – 18 Jahre später – endlich die Lösung von einem niederländischen Hacker entwickelt. Wenn dir das neu aufgelegte Nintendo Entertainment System (NES) noch zu groß sein sollte, könnte das deine ultimative Lösung sein – mit kleinen Abstrichen. Du musst den Game Boy selbst bauen – denn ein offizieller Verkauf ist dem Hacker aus „rechtlichen Gründen“ nicht möglich. Der verantwortliche Hacker Jeroen „Sprite_tm“ Domburg kündigte an, eine komplette Bauanleitung und den Code in Kürze auf dieser Webseite zu veröffentlichen.

Stilechte Steuerung mit Digi-Kreuz und den zwei altbekannten Buttons

Dank eines Emulators ist es tatsächlich möglich, Tetris oder Doom zu spielen – aufgrund der Größe passen allerdings nicht allzu viele Spiele auf die Speicherkarte. Weitere Besonderheiten des Game Boys sind Wlan und Bluetooth, die beim Original Game Boy natürlich noch nicht mit an Bord waren. Der klassische Game Boy verfügte über einen 4,19 MHz getakteten Einkern-Prozessor und 8 Kilobyte RAM.

Per Wlan kannst du über einen Webserver Spiele auf den Game-Boy-Nachbau ziehen. Gesteuert werden die Spiele stilecht mit dem bekannten Digi-Kreuz von Nintendo und den Buttons A und B.

Verwendet hat Sprite_tm für das Mini-Display einen OLED-Screen, als Chip wurde der ESP32 verwendet. Auch ein Lautsprecher befindet sich im Gehäuse, welches aus einem 3D-Drucker stammt. Die Akkukapazität beträgt bahnbrechende 150 mAh.

via hackaday.com