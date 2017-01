Gaming-Experte Manuel Fritsch im t3n-Podcast: „Nintendo müsste ein Netflix für Spiele machen“

In der Folge 17 des Filterblase-Podcasts spricht Print-Chefredakteur Luca Caracciolo mit dem Spiele-Journalisten und Gaming-Experten Manuel Fritsch über Nintendos neueste Konsole Switch.

Nintendo ist seit jeher bekannt dafür, innovative Spielkonzepte zu entwicklen. Anders als die Konkurrenz von Microsoft und Sony legen die Japaner dabei weniger Wert auf pure Rechenkraft. Auch die Switch – ein Hybrid aus mobiler und stationärer Spielkonsole – folgt dieser Tradition. Wie die Switch genau funktioniert und wie der Ersteindruck der neuen Konsole ist, bespricht Luca dieses Mal mit Spielejournalist Manuel Fritsch, der gemeinsam mit Michael Cherdchupan und Daniel Raumer den täglichen Spiele-Podcast Insert Moin produziert.

Filterblase abonnieren

Ihr könnt den Filterblase-Podcast bequem in eurer Podcast-App der Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

RSS-Feed des Filterblase-Podcasts

Filterblase bei iTunes

Weitere Podcast-Episoden der Filterblase