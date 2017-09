Gefälschte Amazon-Bewertungen: Rund 20 Prozent sind Fakes

Rund jede fünfte Amazon-Bewertung ist ein Fake. Das hat jetzt der Softwareanbieter Reviewmeta ermittelt. Mit einer einfachen Abfrage siehst du das bereinigte Bewertungsergebnis.

Dazu wurden rund sieben Millionen Bewertungen auf den verschiedenen Amazon-Länderseiten analysiert. Schaut man sich ein paar Beispiele bei Reviewmeta an, bemerkt man schnell, dass sich die unbereinigte und die bereinigte Bewertung von Produkten manchmal deutlich unterscheiden – in beide Richtungen übrigens. Reviewmeta hat hierfür einen Dienst entwickelt, die dir zeigen soll, welche Rezensionen und welche Rezensenten glaubwürdig sind. Dazu analysiert das Tool zunächst den Amazon-Nutzer auf seine Vertrauenswürdigkeit, was er bewertet hat und wie. Anhand von 15 Kriterien werden die Bewertungen für ein Produkt analysiert. Besonders auffällig dabei ist etwas, das wahrscheinlich auch einem menschlichen Leser verdächtig vorkommt: Wenn ein Kunde ausschließlich Waren eines bestimmten Herstellers bewertet hat, innerhalb kürzester Zeit sehr viele Bewertungen schreibt, oder bestimmte Phrasen und Passagen in vielen oder gar allen Bewertungen vorkommen.

Produkte lassen sich einfach prüfen, indem man die URL in das Suchfeld kopiert. Reviewmeta analysiert die Daten zu einer Vielzahl der gefragtesten Produkte innerhalb von Sekunden – wenn nicht, errechnet der Dienst in knapp einer Minute das gewünschte Ergebnis. Für Reviewmeta ist diese Abfrageseite wohl ein gutes Geschäft: Das Unternehmen verdient sein Geld mit dem Amazon-Affiliate-Programm, erhält also im Nachgang eine Provision, wenn der Kunde dann dort kauft. Tipp: Hilfreich kann es auch sein, die bereinigte Bewertung nicht bloß im deutschen Amazon-Shop zu ermitteln, sondern auch im amerikanischen – insbesondere, wenn dort die Zahl an Bewertungen größer ist als im deutschen Shop.

Auch Fake-Bewertungen bei Amazon helfen, ein Produkt zu verkaufen

Amazon hat das Problem schon seit einigen Jahren auf dem Schirm. Dem Unternehmen ist der Wert und die Aussagekraft der Rezensionen durchaus bewusst, sodass der Riese aus Seattle selbst versucht, Fake-Bewertungen einen Riegel vorzuschieben.

Die Reviews und ihre Glaubwürdigkeit sind für Hersteller und Händler ein wertvolles Gut. So berichten Private-Label-Betreiber, dass sie von einem Produkt rund 30 bis 50 Prozent mehr umsetzen können, wenn es im Rahmen des Produktmanagementzyklus schnell über besonders gute Bewertungen verfügt. Umgekehrt berichtet ein Produktmanager eines weltweit bekannten Herstellers von Unterhaltungselektronik, dass Amazonbewertungen, die sich im Mittelfeld (also im Bereich drei Sterne) befänden, dem Produktmanagement zeigten, dass man mit dem jeweiligen Produkt kaum noch Umsatz machen könne.

