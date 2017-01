Zu schön, um wahr zu sein? So erkennt ihr gefälschte Kundenbewertungen

Kundenbewertungen sind das wichtigste Entscheidungskriterium beim Online-Shopping. Doch welche Kundenbewertung ist wahr und welche gekauft? Wir verraten, woran ihr Fake-Bewertungen erkennt.

45 Prozent der Online-Shopper schreiben Kundenbewertungen. 65 Prozent der Online-Käufer verlassen sich im Netz auf diese Produktbewertungen. Damit nehmen Online-Rezensionen mehr Einfluss auf die Kaufentscheidung als Preisvergleichsseiten wie guenstiger.de oder Idealo (51 Prozent). Sogar persönliche Empfehlungen von Freunden, Familie und Kollegen (50 Prozent) hinken der Online-Bewertung hinterher. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.114 Online-Käufern ab 14 Jahren ergeben.

Auch die Webseiten der Händler (49 Prozent) und Testberichte im TV sowie in Online- und Printmedien (42 Prozent) spielen für die Meinungsbildung vor dem Kauf eine Rolle. „Mit transparenten Bewertungen auf ihrer Homepage können Online-Shops ihren Kunden wichtige Kaufhilfen bieten, gleichzeitig das Vertrauen potenzieller Neukunden gewinnen und sich von anderen Online-Händlern positiv absetzen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Ein Händler, der diesen Rat nicht beherzigt, muss akzeptieren, dass vier von zehn Online-Käufern (39 Prozent) weniger Vertrauen in seine Angebote oder Produkte haben.

Kundenbewertungen sorgen für Verrtauen. (GIF: Starability.css)

Junge Käufer glauben Kundenbewertungen

Die größten Fans von Produktrezensionen sind die 14- bis 29-Jährigen: Hier lesen bereits drei Viertel aller Online-Käufer (75 Prozent) Kundenrezensionen vor dem Kauf. In der Altersgruppe 65+ ist es rund die Hälfte (52 Prozent). Kleine Randnotiz: 38 Prozent der Befragten geben an, dass die Rezensionen anderer Käufer in der Regel ihrer persönlichen Einschätzung des gekauften Produkts entsprechen.

Allerdings sagen auch 19 Prozent aller Online-Käufer, dass sie den Produktbewertungen grundsätzlich nicht vertrauen, da diese vom Anbieter gefälscht sein können. Besonders groß ist das Misstrauen mit 25 Prozent in der Gruppe der Senioren ab 65.

„Online-Bewertungen sind immer subjektiv, manchmal unzutreffend und tatsächlich finden sich in der Menge an Rezensionen auch immer mal wieder gefälschte“, sagt Dr. Bernhard Rohleder. Deswegen müsse aber niemand komplett auf diese Informationsmöglichkeit verzichten. „Für Shopbetreiber muss die Echtheit und Authentizität der Bewertungen höchste Priorität haben“. Dafür betreiben bereits viele Händler großen Aufwand – zum Beispiel mit spezieller Software, die Fälschungsmuster erkennt, oder geschulten Mitarbeitern, die Fälschungen aufspüren. Auch der Verbraucher selbst kann mithilfe einiger Kriterien reale von falschen Bewertungen unterscheiden.

Daran erkennt ihr gefälschte Kundenbewertungen:

Überschwängliche Lobhudelei in der Kundenbewertung

Viele Kommentare, die ähnlich klingen und die gleichen Worte und Formulierungen verwenden

übertriebene Gefühlsausbrüche in der Produktbewertung

Fotos können dagegen ein Beweis für die Echtheit der Kundenbewertung sein. Und auch verifizierte Käufe erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewertung nicht gekauft ist.

Tipp: Kundenbewertungen aus verschiedenen Quellen lesen

Generell gilt: Je mehr Bewertungen für ein Produkt oder eine Dienstleistung abgegeben wurden, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Gesamtbild realistisch ausfällt. Gerade bei hohen Ausgaben, etwa für Luxusreisen, solltet Ihr immer mehrere Quellen heranziehen, um einen verlässlichen Eindruck von der Qualität des Angebots zu bekommen.