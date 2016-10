Gehaltsreport: IT-Fachkräfte können sich über satte Lohnerhöhungen freuen

Die Löhne und Gehälter in Deutschland steigen wieder kräftig an, wie eine Auswertung von Stellenanzeigen ergeben hat. Auch IT-Fachkräfte können sich über ein Lohnplus freuen.

Online-Jobbörsen: IT-Fachkräfte gesucht

Für deutsche Arbeitnehmer könnten die Jahre der Einschnitte beendet sein, wie Studien und Branchenbeobachter nahelegen. In der Zeit zwischen 1993 und 2013 seien die Reallöhne in vielen Jahren zurückgegangen, jetzt sei ein Aufholprozess im Gange, zitiert die Welt am Sonntag Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Eine Auswertung von Internetjobbörsen durch das Online-Portal Stepstone.de belegt diesen Trend.

Demnach sollen Vertriebsmitarbeiter derzeit im Schnitt 5,5 Prozent mehr Gehalt bekommen als im Vorjahr. In den Bereichen Einkauf und Logistik sind es immerhin noch 3,3 Prozent. IT-Fachkräfte und Ingenieure verdienen rund drei Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Gehaltssteigerungen sind der Auswertung im Auftrag der Welt am Sonntag zufolge in Bayern mit einem Plus von vier Prozent am größten, auch in den Großstädten Bremen und Hamburg sowie in Nordrhein-Westfalen gibt es im Schnitt mehr als drei Prozent mehr Gehalt.

Laut der Personalberatung Korn Ferry Hay soll es auch im kommenden Jahr mit den Gehaltssteigerungen weitergehen. Über alle Branchen hinweg werde mit einem durchschnittlichen Plus von 2,6 Prozent gerechnet. Einer Prognose der Personalberatung Kienbaum zufolge würden vor allem Spitzenkräfte von dem Aufwärtstrend profitieren. Bei ihnen ist ein Plus von über drei Prozent drin – so viel wie in keinem anderen Land Europas.

IT-Fachkräfte: 46,3 Prozent mehr Stellenangebote

Der allgemeine Aufwärtstrend zeigt sich auch an der deutlich gestiegenen Zahl von Stellenanzeigen auf deutschen Online-Portalen. Im Bereich Marketing, PR und Werbung ist die Zahl der Stellenangebote gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Bei IT-Jobs beträgt das Plus sogar 46,3 Prozent, bei Ingenieuren immerhin knapp 34 Prozent. Auch im Jobcenter mehren sich die offenen Stellen. Mit knapp 690.000 gab es davon im September 2016 rund 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

