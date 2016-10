Beleidigt: Ex-iPhone-Hacker Geohot stellt Autopilot-Projekt Comma One ein

Der Hacker George Hotz, auch bekannt als Geohot, hat sein Autopilot-Projekt Comma One eingestellt. Das DIY-Kit für selbstfahrende Autos scheiterte an einem Brief der US-Straßenverkehrsbehörde.

Geohot: Hacker beendet Autopilot-Alternative

Der auch als Geohot bekannte Hacker George Hotz hatte als 17-Jähriger mit dem ersten iOS-Jailbreak für Aufsehen gesorgt. Später entsperrte er auch die Playstation 3. Sein neues Projekt, ein System für autonomes Fahren, hat der exzentrische Hacker jetzt überraschend gestoppt – dabei hatte Hotz erst Mitte September angekündigt, dass der mittlerweile serienreife Nachrüstsatz bald auf den Markt kommen werde. Grund für das Aus: Ein Brief der US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA.

Geohot präsentiert Autopilot-Alternative. (Screenshot: Youtube, The Verge/t3n)

Über den Twitter-Account von Comma One teilte Hotz den Brief der Behörde mit dem Hinweis, dass er noch nie etwas von ihnen gehört habe und sie gleich mit Drohungen auf ihn zukämen – statt eines Dialogs. In dem Brief forderte die NHTSA Hotz zur Beantwortung von Sicherheitsfragen zu seiner Autopilot-Alternative auf – eigentlich eine Standard-Anfrage, wenn es um die Verkehrssicherheit geht. Für Hotz ist die Anfrage allerdings offenbar ein persönlicher Angriff. Er habe keine Lust, sich mit Regulatoren und Anwälten herumzuschlagen, schreibt der Hacker. Das Projekt sei jetzt beendet.

Got this in the mail today. https://t.co/BsEANVWoXn First time I hear from them and they open with threats. No attempt at a dialog. -GH 1/3 — comma ai (@comma_ai) October 28, 2016

Autopilot von Geohot: 1.000 US-Dollar für DIY-Kit

Die Behörde hatte in dem Brief allerdings auch eine Verschiebung des Marktstarts empfohlen, da es Befürchtungen gebe, wie es hieß, dass Comma One die Sicherheit der Kunden gefährde. Ob das Projekt jetzt wirklich am Ende ist, oder ob sich Geohot wieder beruhigt und sich mit den erforderlichen Behördenanfragen auseinandersetzt, ist unklar. Mit seinem Projekt wollte Hotz ursprünglich etwa die Autopilot-Funktion von Tesla übertrumpfen. Das fertige System sollte nur 1.000 US-Dollar kosten und in jedem modernen Auto eingebaut werden können.

via derstandard.at