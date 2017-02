Ghostery wird deutsch: Burda-Tochter Cliqz schnappt sich US-Tracking-Blocker

Der zum Medienkonzern Hubert Burda Media gehörende Browser Cliqz übernimmt das beliebte Tracking-Blocker-Plugin Ghostery. Damit vergrößert Cliqz seine Nutzerbasis massiv und wird internationaler.

Ghostery geht an Cliqz

Der deutsche Browser Cliqz, seit 2013 mehrheitlich im Besitz des Burda-Konzerns, hat sich das Browser-Add-on Ghostery geschnappt. Der beliebte Tracker-Blocker aus den USA mit rund zehn Millionen Nutzern soll das Datenschutzportfolio von Cliqz ergänzen und die Nutzerbasis deutlich steigern. Cliqz wird derzeit laut eigenen Angaben von rund 150.000 Nutzern auf Windows-PCs, Macs, Android- und iOS-Geräten verwendet. Immerhin 550.000 Mal ist die gleichnamige Browsererweiterung, also der Vorgänger von Cliqz, noch im Einsatz.

Cliqz-Browser holt sich Ghostery-Unterstützung. (Screenshot: Cliqz/t3n.de)

Ghostery kann als Add-on in Browsern wie Firefox, Safari, Internet Explorer oder Chrome installiert werden. Der Tracking-Blocker erkennt, welche Tracking-Dienste und Werbenetzwerke den Nutzer beim Besuchen von Webseiten gerade verfolgen, diese lassen sich dann blockieren. Derzeit stehen auf der Blacklist von Ghostery rund 2.500 Tracking-Skripte. Kritisiert wird Ghostery allerdings für das Sammeln von Nutzerdaten, die das Unternehmen wohl auch an Werbefirmen weitergibt. Ghostery gibt aber an, dass dafür ein Opt-in des Nutzers notwendig sei.

Ghostery: Datenschutz zur DNA des Internets machen

Ghostery will jetzt mit Cliqz gemeinsam an neuen Konzepten arbeiten, dazu soll auch das Datensammeln gehören, wie es in einer Mitteilung von Ghostery heißt. Dabei soll die Cliqz-Mission unterstützt werden, den Datenschutz in die DNA des Internets einzubauen. Während das auf die Nutzer gerichtete B2C-Geschäft von Ghostery an Cliqz geht – das Volumen der Übernahme wurde nicht bekanntgegeben –, wird das Firmenkundengeschäft unter dem Namen der ehemaligen Ghostery-Mutter Evidon fortgesetzt.

via www.zeit.de