Github ruft zum Open-Source-Freitag auf: So könnt ihr daran teilnehmen

Mit dem Open-Source-Freitag will Github Firmen und Einzelpersonen dazu anregen, sich an quelloffenen Projekten zu beteiligen. Wir verraten euch, wie ihr mitmachen könnt.

Github ruft zum Open-Source-Freitag auf

Freie Software lebt von der Unterstützung der Community: Daher ruft Github jetzt zum Open-Source-Freitag auf. Ziel der Aktion ist es, Einzelpersonen und Firmen dazu zu bringen, freitags ein paar Stunden ihrer Zeit dazu zu nutzen, sich in ein Open-Source-Projekt einzubringen. Der Grundstein für diese Idee entstand bei Github selbst. Schon seit einigen Jahren werden Mitarbeiter der Code-Plattform dazu ermutigt, mindestens einen Freitag im Monat für die Arbeit an Open-Source-Projekten aufzuwenden.

Github: Firmen und Einzelpersonen sollen sich am Open-Source-Freitag beteiligen. (Screenshot: opensourcefriday.com)

Um es Entwicklern möglichst einfach zu machen, am Open-Source-Freitag teilzunehmen, hat Github eine eigene Website für die Aktion aufgesetzt. Jedes Mal, wenn ihr an einem Freitag einen Beitrag zu einem Open-Source-Projekt auf Github leistet, wird es dort vermerkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Beitragsseite auch mit anderen teilen, um sie so ebenfalls für den Open-Source-Freitag zu begeistern.

Open-Source-Freitag: Github will auch Einsteigern helfen

Falls ihr noch nie ein Open-Source-Projekt unterstützt habt, erklärt euch Github auf der Website zum Aktionstag auch, wie ihr ein geeignetes Projekt findet und wie ihr euren ersten Pull-Request durchführt. Außerdem könnt ihr den Open-Source-Freitag auch direkt als Erinnerung in eurem Kalender ablegen.

Auch Firmen will Github für den Open-Source-Freitag begeistern. Immerhin können Unternehmen, die ihren Angestellten die Teilnahme erlauben, genau die Software verbessern, die sie auch einsetzen. Außerdem argumentiert Github, dass Firmen damit auch die eigene Reputation innerhalb der Open-Source-Szene verbessern, was wiederum dabei helfen könnte, talentierte Entwickler anzuziehen.

