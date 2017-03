Gmail unterstützt jetzt Anhänge von bis zu 50 MB – aber nicht für alle

Bis zu 50 statt 25 Megabyte mit Gmail empfangen, das wär's doch, oder? Google unterstützt jetzt zwar diese Anhanggröße für seinen E-Maildienst, aber nur für einige Nutzer.

Gmail: 50-Megabyte-Anhänge möglich

Seit einigen Tagen können Nutzer mit Gmail keine Javascript-Anhänge mehr schicken. Jetzt hat Google eine weitere Neuerung zum Thema Dateianhänge für Gmail angekündigt. In dem E-Mail-Dienst werden jetzt Anhänge von bis zu 50 Megabyte unterstützt, bisher waren 25 Megabyte üblich. Allerdings gilt das doppelte Volumen nur für den Empfang von E-Mails – und auch nur für Nutzer des Business-App-Services G Suite, wie es in einem entsprechenden Eintrag im G-Suite-Update-Blog heißt.

Gmail kann jetzt bis zu 50 Megabyte empfangen. (Foto: qoppi / Shutterstock.com

Für das Senden von E-Mails bleibt das Limit von maximal 25 Megabyte auch für G-Suite-Nutzer erhalten. Dafür und für alle Nicht-G-Suite-Nutzer hat Google übrigens einen einfachen Rat, wenn es um große Anhänge geht: „Nutzt doch einfach Google Drive“. Das funktioniert, indem man beim Erstellen einer Gmail-Nachricht auf das Google-Drive-Icon klickt. Dann sucht man sich die gewünschten Dateien aus. Am Ende der Seite kann man sich entscheiden, ob man das Ganze als Drive-Link oder als Anhang verschicken will. Anschließend noch auf Einfügen klicken – fertig!

Gmail: Maximal 60 E-Mails pro Minute

Die G-Suite-Accounts sind in puncto E-Mail-Empfang auch limitiert, was die Zahl der eingehenden Nachrichten angeht. Um die Systeme nicht zu überlasten und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, können „nur“ 60 E-Mails pro Minute oder 86.400 E-Mails pro Tag empfangen werden. Ist dieses Limit erreicht, werden die eingehenden E-Mails an die Sender zurückgeschickt. Nutzer bemerken unter anderem Einschränkungen bei der Suche in ihrem E-Mail-Eingang.

Mehr zum Thema: