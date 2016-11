Gmail und Kalender-App für iOS: Große Updates bringen Spotlight-Support und mehr

iPhone- und iPad-Nutzer können sich über große Updates der Gmail- und Kalender-App freuen. Gmail erhält zum ersten Mal seit vier Jahren ein Redesign, der Kalender ist jetzt mit Spotlight durchsuchbar.

Gmail 5.0.3 für iOS wird schneller und schicker

Googles Gmail-App für iPhones und iPads erstrahlt mit dem frischen Update in neuem Glanz. Laut Google handelt es sich dabei um das größte Redesign seit nunmehr vier Jahren. Die App wurde aber nicht nur aufgehübscht, Google hat sie eigenen Angaben zufolge auch schneller gemacht. Darüber hinaus ist auch Userfeedback ins Update eingeflossen.

Mit dem Update auf Gmail 5.0.3 ist es möglich, schon geschickte Mails zurückzuholen. Diese Funktion gibt es schon seit geraumer Zeit auf dem Desktop, jetzt auch in der mobilen App. Außerdem hat Google die Suchfunktion beschleunigt – schon beim Tippen der ersten Buchstaben erscheinen die ersten Ergebnisse. Außerdem bietet die Suche Rechtschreibvorschläge an. Zum schnellen Aufräumen der Inbox könnt ihr Mails per Wischgeste entweder archivieren oder löschen.

Google Kalender 1.6.3 mit Spotlight-Support

Wie bei der neuen Gmail-App ist auch in das größere Update der Kalender-App Kundenfeedback eingeflossen. Eines der gewünschten Nutzer-Features ist die Möglichkeit, den Kalender im Querformat in der Monats- und Wochenansicht betrachten zu können. Dadurch erhaltet ihr einen besseren Überblick über eure Terminplanung.

Nicht zu verachten ist außerdem die Integration der Kalenderdaten in die globale Suche per Spotlight. Ihr könnt über die iOS-Suche nun nach Events, Erinnerungen und Zielen suchen, die ihr euch eingetragen habt. Darüber hinaus ist die Suche auch beschleunigt worden.

Mit dem Update besteht zudem die Option, weitere Kalendersysteme anzeigen zu lassen. Neben dem gregorianischen System könnt ihr euch auch den Mond-, den islamischen und den Hindu-Kalender einblenden, um eventuelle Feiertage mit euren Terminen abgleichen zu können. Beide Apps stehen im App-Store zur Aktualisierung oder Installation bereit.

